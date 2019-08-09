　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

8歲男童出遊失蹤8天「被放棄搜救」！　母親心碎回應：我怎麼可能回去…

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

▲8歲童失蹤8天，父母放棄主動搜救。（圖／翻攝自微博／南方都市報，以下同）

大陸中心／柯振中報導

「現在沒有別的辦法…」湖北省十堰市的溫男日前帶著妻子、8歲的兒子前往四川海螺溝冰川遊玩，沒想到兒子卻失蹤8天，隨後有消息指出，男童父母已「主動放棄」集體搜救。對此，男童母親李姓女子心碎回應，家人沒有主動放棄，這是「被迫」選擇，「沒找到孩子我怎麼可能回去？」

綜合陸媒報導，8歲溫姓男童與家人前往海螺溝冰川景區，卻在2分鐘內從母親的眼中消失。事件發生後，當地搜救隊立刻出動，滿山遍野進行尋找，但出動了500多名搜救人員，卻未發現男童的行蹤。截至9日為止，男童已失聯8天。

8日的搜救行動結束後，男童父親向所有人宣布，明天「不準備」進行搜救工作，「我們在這裡想對大家說一聲：謝謝你們！對孩子的集體搜救我們將暫告一段落，將變為我們家人自己分工合作去尋找。」

男童母親李女說明，自己不曉得要說什麼，「我了解我兒子，他如果遇到前方下不去，他肯定會第一時間來找我的！為什麼沒有…」她說到，眾人在事發地點搜救長達8天，該搜的都搜了，「不願再給大家添麻煩了。」

▼男童失蹤後，已有500多名人員投入搜尋工作。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

不過，雖然這樣說，但李女卻透露，景區管理局、警方分局不可能每天耗費這麼多人力來搜救，自己也不可能讓民間公益性團體「無限期協尋」，家人沒有「主動放棄」集體搜救，這是被迫的選擇，「不是放棄，現在我們沒有別的辦法。沒找到孩子我怎麼可能回去？」

李女指出，目前只剩冰川下的暗河沒有搜索，自己正與丈夫商量，準備添購一個水下探測器，對暗河進行搜索，「不管如何，都想帶他回家！」

▼當地風景優美，地勢也相對平緩。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

對此，熟悉地形的人卻說，這起事件仍有2個疑點，分別是：

一、男童失蹤的營地地形並不複雜，該營地附近沒有深谷、冰縫、冰洞等天然地形，且周圍的灌木相當稀疏、低矮，沒有隱蔽性，緊連的溪水不深、水流也緩，就算淹到小朋友的小腿肚，也不會把人沖走。

二、搜索多日卻沒發現任何「痕跡」，當地沒有被野獸拖走、滑落的痕跡，男童失蹤的1個小時內，就有超過200人進行搜救，範圍涵蓋整個景區，卻完全沒發現任何痕跡。

當地救援隊說明，依據推斷，男童很有可能走出景區才失蹤，而非在景區內失蹤，「娃娃可能到了出口沒有左轉（沿河灘走），而是往右邊的森林走了。」救援隊說，走失較常發生在複雜地形處，但當地地形不複雜、又沒有任何痕跡，實在太過離奇。

▼救援隊說，當地地形不複雜，也沒有高聳的樹林。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

ET快訊
遇大霧跟前方卡車！中橫公路竟變「筆直大馬路」　2男被鬼牽車
一芳水果茶風波！貢茶也發文：支持一國兩制
感情路好坎坷！總愛錯人「3大星座女」出爐　第1名跌破眾人眼鏡
24歲軟爛宅男「肥醜窮」！卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值

關鍵字：海螺溝,四川海螺溝冰川,冰河地形

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

批黃世聰「榨菜說」井底之蛙　央視美女主播狠酸：要不宵夜上點榨菜？

8歲男童出遊失蹤8天「被放棄搜救」！　母親心碎回應：我怎麼可能回去…

一芳水果茶風波！CoCo接連表態　貢茶：支持一國兩制

大陸警告國泰航空　禁止「反送中機師」飛越大陸領空

華為「鴻蒙」東莞亮相！余承東：若安卓沒法用　轉換只需一兩天

寄血衣給駐台港辦「挺反送中」涉恐嚇　靜宜大三生林致宇收傳喚通知書

以為「利奇馬來襲」警察不出門　通緝犯上街吃飯　結果...

泡水3年還能用！他河底撈2支iPhone「密碼都是1314」　歸還失主卻被閃瞎

港府提「撐企業、保就業」　林鄭月娥：8/13恢復行政會議

七年騎行兩岸「一萬公里」　台灣五中學單車天使登陸圓夢

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

批黃世聰「榨菜說」井底之蛙　央視美女主播狠酸：要不宵夜上點榨菜？

8歲男童出遊失蹤8天「被放棄搜救」！　母親心碎回應：我怎麼可能回去…

一芳水果茶風波！CoCo接連表態　貢茶：支持一國兩制

大陸警告國泰航空　禁止「反送中機師」飛越大陸領空

華為「鴻蒙」東莞亮相！余承東：若安卓沒法用　轉換只需一兩天

寄血衣給駐台港辦「挺反送中」涉恐嚇　靜宜大三生林致宇收傳喚通知書

以為「利奇馬來襲」警察不出門　通緝犯上街吃飯　結果...

泡水3年還能用！他河底撈2支iPhone「密碼都是1314」　歸還失主卻被閃瞎

港府提「撐企業、保就業」　林鄭月娥：8/13恢復行政會議

七年騎行兩岸「一萬公里」　台灣五中學單車天使登陸圓夢

大苑子表態「來自中國台灣」！迷客夏也中槍　6家手搖飲全被起底

快訊／颱風過後風浪大！警員釣客蘇澳港失足墜海　警搜救中

批黃世聰「榨菜說」井底之蛙　央視美女主播狠酸：要不宵夜上點榨菜？

射程2000公里！　國造地對地「雲峰飛彈」啟動量產

川普「9月美中貿易談判可能取消」　環時：中方內部動員「準備與美鬥爭」

網爆張杰「出軌張碧晨」遭謝娜抓包！　瘋傳離婚…當事人秒打臉

收到金正恩「非常美麗的信」　川普稱可能再舉行會晤

刺青迷必追！用身體收藏的藝術「刺青－身之印」特展　矽膠人體擬真呈現

日劇《Heaven天國餐館》石原聰美變身超強勢女社長　完美駕馭各種風格

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」　在地人崩潰：要戒手搖杯了

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

大陸熱門新聞

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶..

8歲男童出遊失蹤8天「被放棄搜..

一芳水果茶風波！貢茶：支持一國..

他河底撈2支iPhone　歸還..

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆..

警告國泰航空　禁反送中機師執飛

27歲女OL爽中4.5億元！1..

大陸網友點名COCO、50嵐「..

50歲大媽自拍裸體練舞　按錯鍵..

收據印「香港人加油」　CoCo..

寄血衣給駐台港辦挨告　林致宇收..

男客戶臨櫃塞紙條！銀行人員一看..

12歲男孩公交卡　隔天變620..

參觀動物園！她中指慘被斑馬咬斷..

更多熱門

相關新聞

四川海螺溝驚現「狼圖騰」

一名遊客日前到四川瀘定縣海螺溝景區遊玩，沒想到在山中竟發現栩栩如生的「狼圖騰」，他立刻將神秘又震撼的一幕拍下來，PO上網後引起廣大網友熱議。海螺溝景區管理局長譚智泉得知後，率領相關人員、專家到現場察看，「我們將向全球公開徵景點名稱，歡迎大家積極參與。」

男零下9度半裸下跪　肚皮寫嫁我

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

8歲男童出遊失蹤8天「被放棄搜救」

CoCo聲明後　台官網、臉書就關了

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

郭雪芙《朋友》自爆「和他睡遍各角落」

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

一芳水果茶風波！貢茶：支持一國兩制

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！

6菜110元！他曬便當嗆：台灣有嗎？秒被洗版

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！卻交大眼正妹女友：愛他顏值

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面