8歲男童出遊失蹤8天「被放棄搜救」！　母親心碎回應：我怎麼可能回去…

▲8歲童失蹤8天，父母放棄主動搜救。（圖／翻攝自微博／南方都市報，以下同）

大陸中心／柯振中報導

「現在沒有別的辦法…」湖北省十堰市的溫男日前帶著妻子、8歲的兒子前往四川海螺溝冰川遊玩，沒想到兒子卻失蹤8天，隨後有消息指出，男童父母已「主動放棄」集體搜救。對此，男童母親李姓女子心碎回應，家人沒有主動放棄，這是「被迫」選擇，「沒找到孩子我怎麼可能回去？」

綜合陸媒報導，8歲溫姓男童與家人前往海螺溝冰川景區，卻在2分鐘內從母親的眼中消失。事件發生後，當地搜救隊立刻出動，滿山遍野進行尋找，但出動了500多名搜救人員，卻未發現男童的行蹤。截至9日為止，男童已失聯8天。

8日的搜救行動結束後，男童父親向所有人宣布，明天「不準備」進行搜救工作，「我們在這裡想對大家說一聲：謝謝你們！對孩子的集體搜救我們將暫告一段落，將變為我們家人自己分工合作去尋找。」

男童母親李女說明，自己不曉得要說什麼，「我了解我兒子，他如果遇到前方下不去，他肯定會第一時間來找我的！為什麼沒有…」她說到，眾人在事發地點搜救長達8天，該搜的都搜了，「不願再給大家添麻煩了。」

▼男童失蹤後，已有500多名人員投入搜尋工作。



不過，雖然這樣說，但李女卻透露，景區管理局、警方分局不可能每天耗費這麼多人力來搜救，自己也不可能讓民間公益性團體「無限期協尋」，家人沒有「主動放棄」集體搜救，這是被迫的選擇，「不是放棄，現在我們沒有別的辦法。沒找到孩子我怎麼可能回去？」

李女指出，目前只剩冰川下的暗河沒有搜索，自己正與丈夫商量，準備添購一個水下探測器，對暗河進行搜索，「不管如何，都想帶他回家！」

▼當地風景優美，地勢也相對平緩。



對此，熟悉地形的人卻說，這起事件仍有2個疑點，分別是：

一、男童失蹤的營地地形並不複雜，該營地附近沒有深谷、冰縫、冰洞等天然地形，且周圍的灌木相當稀疏、低矮，沒有隱蔽性，緊連的溪水不深、水流也緩，就算淹到小朋友的小腿肚，也不會把人沖走。

二、搜索多日卻沒發現任何「痕跡」，當地沒有被野獸拖走、滑落的痕跡，男童失蹤的1個小時內，就有超過200人進行搜救，範圍涵蓋整個景區，卻完全沒發現任何痕跡。

當地救援隊說明，依據推斷，男童很有可能走出景區才失蹤，而非在景區內失蹤，「娃娃可能到了出口沒有左轉（沿河灘走），而是往右邊的森林走了。」救援隊說，走失較常發生在複雜地形處，但當地地形不複雜、又沒有任何痕跡，實在太過離奇。

▼救援隊說，當地地形不複雜，也沒有高聳的樹林。

