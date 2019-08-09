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桃園高鐵站區內日商投資水族館　陸續聘用優秀人才

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▲桃園高鐵站區內日商投資水族館

▲鄭文燦參觀日本橫濱八景島海島樂園。（圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新聞處指出，市長鄭文燦率領市府團隊赴日進行友好城市交流，9日參訪品川AQUA PARK時，期許橫濱八景島公司在桃園高鐵站區內，投資的桃園水族館明年7月開幕後，展現吸引遊客的魅力，繁榮地方。橫濱八景島代表取締役社長竹口豊表示，台灣桃園水族館已在今年7月起陸續聘用多位優秀人才，一起投入桃園水族館的經營。

鄭文燦於參訪品川AQUA PARK時表示，前（2017）年已參觀過橫濱八景島海島樂園，對日本成熟的經營印象深刻，希望透過此行的參訪，學習更多經營經驗，獲得更多推動的支援，期望明（2020）年桃園水族館能順利開幕，像日本水族館一樣經營有成，展現吸引遊客的魅力。▲桃園高鐵站區內日商投資水族館

▲未來台灣桃園水族館以自然環境、生物多樣性為呈現元素，並以「現實平行世界」為設計概念。（圖／資料照／市府提供）

株式會社橫濱八景島代表取締役社長竹口豊表示，台灣桃園水族館預計明年7月正式開幕，台灣錄取人才陸續招募中，今（2019）年7月起陸續聘用多位優秀人才，將成為未來桃園水族館重要的推手，預計將為桃園帶來更多工作機會，共同投入桃園水族館推動計畫；亦期望桃園市政府持續提供指導和協助，預計今年內完成公司、社會教育機構等單位設立及展演動物業許可取得，同時加速推動腳步，期望獲得更大支持。▲桃園高鐵站區內日商投資水族館

▲鄭文燦參觀日本橫濱八景島海島樂園。（圖／資料照／市府提供）

竹口社長指出，未來台灣桃園水族館將以自然環境、生物多樣性為呈現元素，並以「現實平行世界」為設計概念，意謂著在地球上，仍有另一個可滿足無限知性好奇心的沉浸空間，期望打造成為可體驗、會感動且與自然共存的遊憩場域。竹口社長也談到，日本水族館發展相當成熟，已成長為商業設施的主要集客裝置，扮演活化地域的重要角色，未來將持續與與桃園市府、國泰人壽、新光影城、華泰名品城及國泰商旅等夥伴合作，提供產業開發、地域集客、教育和就業機會等建議，同時也加深日本和桃園的友好關係。

包括株式會社橫濱八景島代表取締役社長竹口豊、取締役常務執行役員藤井忠光、經營企劃部長荒川潤、副總支配人奧津健司、執行役員營業推進部長高橋直人、台灣水族館準備室室長淺野裕志均一同出席活動。

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關鍵字：桃園高鐵站區,日商,水族館

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