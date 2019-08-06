警察好讚！　導航迷路德國人被困山區白河警救援脫困

▲7名德國籍旅客在台南市關子嶺山區迷途，白河分局警方據報協助救援協助脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



7名德國籍旅客欲至台南市關子嶺著名景點-水火同源觀賞「水中有火，火中有水」的特殊天然景觀，導航卻把7名德籍旅客帶往山區溪底致開不出來，即緊急報警求援，白河分局馬上派員前往協助，成功讓車輛及旅客脫困。

台南市警白河分局仙草派出所，於日前下午4時許接獲報案，稱於白河區仙草里碧山區溪谷有民眾受困情事，副所長楊昆達接獲通報後立即趕赴山區救援，並依多年在地經驗分析研判，車輛可能行駛方向及路徑搜尋，終在碧雲寺下方約3公里溪谷尋獲駕駛車輛及受困民眾，協助該7名德國籍人士脫困，並合力將受困車輛推回產業道路上，民眾見狀脫口而說「警察好讚」！

副所長楊昆達表示，周女是台灣人，遠嫁德國後長期在德國居住，近期帶著老公、小姑及小孩返台遊玩，周女等7人欲前往台南市關子嶺著名景點-水火同源觀賞「水中有火，火中有水」的特殊天然景觀，卻因路況不熟悉，全靠GPS導航卻誤入山區導致受困，周女對於警方積極處事、視民如己的態度，深表感激、讚許。

白河警分局長朱信憲藉此呼籲民眾，迷路或受困時，應該立即報案並在原地的安全或明顯處等待救援並保存體力，切勿自行離開，以免發生危險。