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遛7犬沒繫繩　夜跑男小腿遭咬！飼主反嗆「把我的狗踹到跛腳」

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▲遛狗,狗狗,汪星人,公園。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲郭男凌晨到河濱公園遛狗沒繫繩，害夜跑民眾遭咬傷。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北郭姓男子4月間某天凌晨，帶著7隻中型犬，到基隆河畔的迎風公園遛狗，卻沒繫上繩索，7隻狗狗因此毫無阻礙的上前圍住1名夜跑男，狠咬男子左小腿一口，夜跑男驗傷提告後，郭男竟反指「他先把我的狗踹到跛腳」，卻無法提出狗狗的驗傷證明，台北地檢署7日依過失傷害罪起訴郭男。

檢察官調查，30多歲的郭男明明知道，位於台北市松山區的迎風河濱公園旁，就有全台第一座的專屬狗狗運動公園，但事發當天，他帶著7隻柴犬等中型犬到市民休閒活動用的河濱公園，而且解開繩索，放任狗狗亂竄。

▲做家事、遛狗，效果不輸上健身房。（圖／取自免費圖庫）

此時另名年紀相仿的男子穿著長褲夜跑經過，被整群狗狗圍住狂吠，其中1隻狗狗還偷襲夜跑男左小腿。郭男上前解圍後，2人為了遛狗應該繫繩等事稍微討論了一下，被害人就繼續往前跑步，跑沒多久，被害人發覺小腿疼痛難耐，掀起褲管發現竟然被咬出1個洞，雖然大小不如一元銅板，但就醫驗傷被診斷為「撕裂傷」，而不是一般的擦挫傷。

飼主郭男被控傷害後，還向檢警抱怨，狗狗被踹到跛腳才會反咬回擊，但是因為郭男說有帶狗就醫，卻說不出醫生或診所名字，加上無法證明狗狗跛腳的原因，因此檢察官未採信郭男辯詞，依過失傷害罪將他起訴。

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關鍵字：遛狗,過失傷害,河濱公園,夜跑,踹狗,迎風河濱公園

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