阿輝伯再抱孫！李坤儀懷第2胎　李登輝11月添曾外孫

圖文 / 鏡週刊



前總統李登輝的孫女李坤儀2015年12月與夫婿趙贊凱結婚後，去年4月生下第一個女兒悌悌，李登輝初嚐當阿祖滋味。本刊調查，李坤儀已懷第2胎，預產期在11月，且是男孩，讓李登輝再添1個曾外孫。

38歲的李坤儀7月7日透過個人臉書分享婦產科名醫蘇怡寧的臉書文，包括一段胎兒的超音波影片，並引述蘇的文章，「有多少父母幾乎是燃燒自己的生命想要把他肚子裡的寶貝健康的留下來。」隱約透露出自己再次懷孕，有她的朋友留言恭喜，李也大方回應「謝謝」。

7月30日，李坤儀又在臉書貼出自己代理，有「巧克力界的愛馬仕」稱號的日內瓦頂級純手工巧克力「Du Rhone Chocolatier」中秋限定禮盒DM，強調中秋限定的柚子松露巧克力，她到歐洲時候搶先吃到，「以一個孕婦敏感又龜毛的味覺保證，真的很好吃。」明白表示她已懷孕。

去年5月，李坤儀曾在做完月子之後接受媒體訪問，談到當新手爸媽有何感想，她說，「就跟大家一樣，沒有特別的幸福，也沒有特別的慘。」至於是否再拼第2胎？她也表示，不排斥再生第2胎。

為支持李坤儀的事業，趙贊凱婚後已辭去凱渥香港分公司總經理一職，加入李的經營團隊，2人一同經營巧克力及精品家具事業。



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