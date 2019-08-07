賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」險遭衝撞　萬人傻眼揭關鍵

網搜小組／柯沛辰報導

台北有民眾近日行經中正區忠孝東路二段時，在134巷內目睹一起誇張的違規案件。當時員警見到一輛賓士疑似違停，主動取締並要求提供證件，豈料男駕駛不僅丟下女伴，還加速離開現場，逼得員警不得不肉身攔車，甚至險些被撞。影片曝光後，網友們都忍不住感慨「台灣警察真沒尊嚴」。

賴姓男網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，「第一次看到違規還這麼囂張的，還要撞警察！」影片中可見，2名員警上前要求男駕駛提供證件，但女伴下車交出證件後，男駕駛疑似惱羞，當場就要開車離去。情急之下，其中一位員警立刻快步擋在車前，不料男駕駛竟作勢要撞上去。

▲女伴下車與警方溝通。（圖／爆料公社）

許多網友看完影片後都捏了把冷汗，紛紛留言表示，「在美國，警察早就拔槍了」、「為什麼警察不開槍」、「妨礙公務+殺人未遂」、「有錢買賓士，沒錢繳罰單」、「現在警察根本都像紙糊的」、「這不就是用槍時機，要撞警察耶」、「可悲老屁孩，女伴丟著自己耍帥就跑了」、「這時候不是應該拔槍射輪胎嗎？」

不過，也有人替警方緩頰，「拔槍不合乎比例原則，警察會被告到沒工作」、「一堆人在那邊要警察硬，台灣法律就沒在保障警察執法的」、「喊開槍的人也真好笑，交通勤務會配什麼槍」、「警察也是人生父母養的，他開槍被追究，請問在座酸民要替他負責嗎？」

▲男駕駛突然開車離開。（圖／爆料公社）

▲員警擋車攔住去路。（圖／爆料公社，下同）