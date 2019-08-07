　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」險遭衝撞　萬人傻眼揭關鍵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

網搜小組／柯沛辰報導

台北有民眾近日行經中正區忠孝東路二段時，在134巷內目睹一起誇張的違規案件。當時員警見到一輛賓士疑似違停，主動取締並要求提供證件，豈料男駕駛不僅丟下女伴，還加速離開現場，逼得員警不得不肉身攔車，甚至險些被撞。影片曝光後，網友們都忍不住感慨「台灣警察真沒尊嚴」。

賴姓男網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，「第一次看到違規還這麼囂張的，還要撞警察！」影片中可見，2名員警上前要求男駕駛提供證件，但女伴下車交出證件後，男駕駛疑似惱羞，當場就要開車離去。情急之下，其中一位員警立刻快步擋在車前，不料男駕駛竟作勢要撞上去。

▲▼賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」被衝撞　萬人傻眼揭關鍵。（圖／爆料公社）

▲女伴下車與警方溝通。（圖／爆料公社）

許多網友看完影片後都捏了把冷汗，紛紛留言表示，「在美國，警察早就拔槍了」、「為什麼警察不開槍」、「妨礙公務+殺人未遂」、「有錢買賓士，沒錢繳罰單」、「現在警察根本都像紙糊的」、「這不就是用槍時機，要撞警察耶」、「可悲老屁孩，女伴丟著自己耍帥就跑了」、「這時候不是應該拔槍射輪胎嗎？」

不過，也有人替警方緩頰，「拔槍不合乎比例原則，警察會被告到沒工作」、「一堆人在那邊要警察硬，台灣法律就沒在保障警察執法的」、「喊開槍的人也真好笑，交通勤務會配什麼槍」、「警察也是人生父母養的，他開槍被追究，請問在座酸民要替他負責嗎？」

▲▼賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」被衝撞　萬人傻眼揭關鍵。（圖／爆料公社）

▲男駕駛突然開車離開。（圖／爆料公社）

▲▼賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」被衝撞　萬人傻眼揭關鍵。（圖／爆料公社）

▲員警擋車攔住去路。（圖／爆料公社，下同）

▲▼賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」被衝撞　萬人傻眼揭關鍵。（圖／爆料公社）

ET快訊
她酒醒身上剩內褲「控撿屍」　2男被拍到進出房間…檢警卻笑了
蛇泡酒3個月快喝完...筷子戳一下「復活咬人」　醫生揭曉原因
快訊／日本淺間山活火山噴發！　輕井澤發「火山灰預報」

關鍵字：賓士,違停,衝撞,肉身擋車,台北

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「利奇馬」颱風來襲　海巡勸導民眾遠離海邊

男嬰出生10天…手就被護理師折斷！父親心碎：骨頭過8個月還是彎的

快訊／通緝犯中壢撞5車！警封街「連開4槍」　2嫌趴地上銬

賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」險遭衝撞　萬人傻眼揭關鍵

快訊／中壢市區爆發警匪槍戰　警「至少開3槍」當街壓制通緝犯

家被燒掉母親癌逝…少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲妹看著他溺死在浴缸

逼少年跪浴缸溺斃！狠心阿姨罪責重　檢方「過失改凌虐」致死罪聲押

台2線計程車擦撞機車！　「輾過男騎士」命危送醫

高雄三寶女闖紅燈差點撞上　遭男騎士暴怒揮拳「我要制裁妳」

她酒醒身上剩內褲「控撿屍」　2男被拍到進出房間…檢警卻笑了

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「利奇馬」颱風來襲　海巡勸導民眾遠離海邊

男嬰出生10天…手就被護理師折斷！父親心碎：骨頭過8個月還是彎的

快訊／通緝犯中壢撞5車！警封街「連開4槍」　2嫌趴地上銬

賓士男載妹遭取締惱羞！員警「肉身擋車」險遭衝撞　萬人傻眼揭關鍵

快訊／中壢市區爆發警匪槍戰　警「至少開3槍」當街壓制通緝犯

家被燒掉母親癌逝…少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲妹看著他溺死在浴缸

逼少年跪浴缸溺斃！狠心阿姨罪責重　檢方「過失改凌虐」致死罪聲押

台2線計程車擦撞機車！　「輾過男騎士」命危送醫

高雄三寶女闖紅燈差點撞上　遭男騎士暴怒揮拳「我要制裁妳」

她酒醒身上剩內褲「控撿屍」　2男被拍到進出房間…檢警卻笑了

中職／找回控球準星　羅力狂飆13K平新高

炫富女星陪讀8歲女兒「出動直升機」　飛上天直逼太陽…超狂防曬舉動被酸爆

中職／逆轉滿貫彈炸獅　林益全：爽度不一樣

最想要的卡通爸爸排名TOP5：廣志奪冠、也不能忽略毛利小五郎

痠痛OUT！5大療程一次整理　這方法最速效但「刺青」不能做

北北基「颱風假」3大關鍵考量　最快8日晚上6點決定

彰化83歲伯深夜賣冰…她「怒買11碗」心超酸　結局讓網眼眶紅了：有洋蔥

為了800元推倒輪椅母當街性侵　媽求法官輕判：我只有一個兒子

社會熱門新聞

她控遭撿屍　2男結伴畫面讓檢警..

女車主急報案「4片玻璃被偷了」..

183高壯天菜PO不雅片約炮　..

三寶女闖紅燈險撞上　遭男騎士..

少年溺死浴缸　阿姨：我用童軍繩..

即／中壢忠孝路警匪槍戰「開3槍..

狠心阿姨！檢方「過失改凌虐」致..

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

男嬰出生10天…手就被護理師折..

少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲..

賓士男載妹遭取締　員警肉身擋車..

92歲翁撞死闖紅燈兄妹！家屬崩..

蘇花公路重機騎士過彎超車　捲入..

小一女下體長滿菜花　因遭舅公「..

更多熱門

相關新聞

BMW、MINI退出2019年東京車展

即將於10/24於11/4盛大開幕的2019年東京車展，向來都被視為東亞市場兩年一度的車界盛事；不過今年除了自家日系品牌十足力挺外，不少歐系車廠紛紛決議抽手；日前BMW、MINI便同步宣布，將不會參加本次東京車展，頓時也讓會場星光頓時黯淡了些…。

賓士「震撼教育」試駕體驗

基隆河將舉辦世界巡迴滑水賽

犯人開車衝撞　兩警「閃身滾地」連開9槍

BMW大改款「X5 M」再度被捕獲　

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

她控遭撿屍　2男結伴畫面讓檢警也笑了

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

結婚4年拒絕同房！她揭丈夫褲裡「超噁秘密」

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

吃飯太慢！7歲女童遭母持鐵棍打死

利奇馬大雨先來！水彈甩北台5縣市

利奇馬陸警時間點曝！豪雨狂炸2地區

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

4星座靜靜哭完…「放空自癒」能力超強！

蛇泡酒3個月「復活」咬傷人！

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面