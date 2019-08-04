租車犯案遇臨檢！他死命衝撞　兩警「閃身滾地」連開9槍畫面曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區大觀派所長與女警於3日晚間10點多攔檢一部藍色轎車，緊張的駕駛恰巧正要犯案，決定打檔倒車想溜，撞到後方小黃，所長即刻喝斥，「給我下車！」後來轎車決定加速往前，兩警迅速滾地閃開，起身後合力連開9槍，全程被路過車輛的行車紀錄器拍下，民眾說，「看到人家開槍，沒事別開車窗…」

▲民眾的行車紀錄器拍下藍色轎車倒車的畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

駕駛姓楊，約40多歲，開的是租賃車，疑似正要去犯案，不料卻碰上警方攔查，他倒車嘗試逃逸的時候，先是撞上了一輛無辜小黃，後又往前撞上所長停放的警用機車，致使現場員警拔槍喝斥，由所長陳文彬朝輪胎處射擊5發、警員陳淑瑛射擊4發。

▲警方差點被撞，閃身滾地後爬起，連開9槍。（圖／翻攝自爆料公社）

該車最後逃至大觀路二段與合安一路路口，楊男棄車閃人，所幸整段過程未造成任何人員傷亡。目前警方已經鎖定楊男行蹤，正持續追捕！

有民眾目擊一切，將行車畫面PO上臉書爆料公社，「回到家從板橋遠東路轉板城路看到警察被衝撞！警察在地上滾一圈，依然奮勇起身追車，原本想搖下車窗看一下狀況，就看到藍色轎車後退，警察追過來朝輪胎開槍！」最後該名民眾還打趣地說，「看到人家開槍，沒事別開車窗」

▼該車最後逃至大觀路二段與合安一路路口，楊男棄車閃人。（圖／記者趙永博攝）

▼輪胎鋼圈被子彈擊中。（圖／記者趙永博攝）