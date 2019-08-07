美國制裁委馬杜洛政權來往的公司　國防顧問：該是時候解決了

▲飽受爭議的委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國總統川普5日時下令凍結委內瑞拉政府在美國所有的資產，同時也將制裁那些試圖持續與馬杜洛（Nicolas Maduro）政權來往的公司，這項政策的目的在於終結委內瑞拉的獨裁政權，並解決目前政治僵局。

根據外媒報導，川普總統的這項命令是針對「持續違反人權的馬杜洛政權與其相關人士」，影響層面將包括：所有位於美國境內、命令實施後進到美國或是由美國國內人士持有的委內瑞拉政府財產。美國國安顧問波頓（John Bolton）也警告其他各國，要是持續與馬杜洛政權進行往來，將會面對美國的制裁。

委內瑞拉是繼古巴、北韓、敘利亞與伊朗後，第五個被制裁的國家。波頓在與超過50個反對馬杜洛政權的國家舉行會談時表示，「我們對於那些想跟馬杜洛政權來往的第三方已經發出嚴正警告，現在委內瑞拉加入了那些國內叛亂不安政權的名單中。」

▲川普年初時公開支持瓜伊多政權。（圖／翻攝自twitter／realDonaldTrump）

波頓進一步表示，「現在就是執行制裁的最佳時機，這樣才能加速委內瑞拉民主化。而我們也要再跟俄羅斯說一次，尤其是那些負責財政的人，不要越錯越離譜。」委內瑞拉外交副部長卡斯提羅（William Castillo）則大力抨擊這項決策，並指稱川普政府的作為是一種「幫派行為」。

委內瑞拉在今年度稍早，反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido ）自行宣布為臨時總統後，便陷入了紛亂中，雖然瓜伊多政權迅速獲得超過50國支持，但由於馬杜洛掌握了國防軍事，因此僵局一路持續到現在。該國以生產石油著稱，卻已經連續5年經濟衰退，並面臨食物短缺與基礎建設崩壞的問題。從2016年開始，有超過300萬人逃離委內瑞拉。