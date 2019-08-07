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找到「謝維洲」了！「改姓跟母」新名曝光　徹底脫離政二代

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▲謝維洲似乎誤以為穿著黑衣的本刊記者是討債公司人員，加快腳步進入大樓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

駐日代表謝長廷的養子、前台北市議員謝維洲去年競選連任失利後，從政壇消聲匿跡好長一段時間，不僅更改手機號碼，連法院多次傳喚也未到庭。本刊直擊，謝維洲與謝長廷斷絕父子關係後，改姓為「張維洲」，目前在一家頗具規模的物流公司工作，褪去議員及政二代身分，成了上班族。

 

一件短袖藍色上衣、黑色西裝長褲，脖子上還掛著識別證，本刊6日上午直擊，去年選後即未再公開露過面過的謝維洲，出現在南京東路一間辦公大樓前，不過，就在本刊記者想進一步上前詢問謝維洲時，眼尖的他卻加快腳步進入大樓，似乎誤以為穿著黑衣的本刊記者是討債公司人員，隨即快速步走樓梯上樓。

謝長廷透過友人向本刊證實，謝維洲確實已找到新的工作，展開新的人生；謝維洲則向友人說，雖然每個月1/3的薪水要被銀行扣走，但這是他自己犯的錯，也要為自己負責。

親近謝家的友人指出，謝維洲為了處理債務，先後向多家銀行以信用卡及信貸方式借款，但以卡養債的結果在議員落選後，財務狀況跟著崩盤，根本無力償還。

對於父親謝長廷不願協助處理債務，謝維洲一度頗有怨言，最後與謝長廷深談後，決定跟從生母姓張，一方面意味重新做人，另一方面也希望別因為自己的債務連累父親。

謝維洲回歸平淡改當上班族，在北市南京東路該棟大樓的物流公司工作。（林俊耀攝）

本刊調查，謝維洲在議員任內向台北富邦銀行申請300萬低利貸款，在競選連任失利後，一度連最低清償金額都付不出來，被追債的日子還曾經考慮出國避債，改姓後雖未遠離台灣，但經朋友介紹離開台北，前往台中一家私人企業擔任董事長特助，名義上雖是特助，實際上則是替董事長開車。

不過，性格開朗的謝維洲心情恢復後，私下向友人以LINE聯繫，透露現在最期待的就是等領薪水的日子。近期與謝維洲有過聯繫的政壇友人透露，謝維洲與謝長廷斷了收養關係，最開心的是不用再被貼上政二代的標籤，可以徹底遠離政治圈，讓他的人生重新開機。

該名友人說，謝維洲在和他聊天的過程中，也談到改姓的緣由，強調是生母希望他認祖歸宗，才會跟著生母的姓氏，改名張維洲，且他已離開台中的公司，返回台北工作。


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關鍵字：鏡週刊,謝長廷斷父子情

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