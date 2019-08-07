台南新營地區土石方場　非法貯留廢水臭味四溢被查獲

▲台南市環保局查獲新營區一家土石方堆置場，貯留洗車廢水散發臭味，違反水污法，最高將處新台幣300萬元罰鍰，立即要求清除貯留的廢水，並令其停工、歇業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局8月6日稽查台南市新營區一家土石方堆置場，查獲該場場區內貯留洗車廢水散發臭味，由於該工廠未取得環保主管機關核發之水污染貯留許可文件，違反水污染防治法第20條規定，最高將處新台幣300萬元罰鍰，立即要求清除貯留的廢水，並令其停工、歇業。

環保局近來接獲社群網站反映，台南新營地區異味公害事件，經稽查人員日夜巡查，依據風向、氣壓條件及陳情相對位置，初步鎖定一家土石方堆置場，6日稽查人員進入該土石方場稽查，現場發現該土石方場未經許可逕行將洗車廢水後貯留於場內，初步判定可能因為有機性底泥造成臭味溢散，現場要求業者停止作業，避免遇降雨將會造成附近土地二度污染，並要求業者在取得貯留許可前不得再有類似行為。

環保局長林淵淙說，針對社群網站反映新營區異味問題，環保局近3個月針對新營區及鄰近酪農區已開罰空氣污染防制法開罰11件，罰鍰60萬7200元；依廢棄物清理法開罰6件，罰鍰36000元。

民眾有呼吸清淨空氣的權益，針對大新營地區異味陳情，透過不定期主動稽查高污染、異常排放及屢遭陳情的業者，期許有效遏阻無良業者排放空污。民眾如發現工廠有疑似排放空污或產生異（臭）味情形時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局前往處理，共同守護清新的空氣。