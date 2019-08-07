「東吳183天菜」PO前任影片16次約網友　她崩潰現身：照鏡子都覺得自己很噁

▲被害人出面受訪說，不想再看到前男友的臉。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

被封為「東吳天菜」、東吳大學英文系畢業的陳姓役男，和女友分手後，將兩人的自拍影片上傳網路共16次，被檢方依妨害風化罪起訴。被害女子現身表示，自己好不容易走出陰影，得知對方仍繼續玩交友軟體約女網友，她希望別再有其他無辜女孩受騙。她說，前男友每到月底錢不夠還需要她資助，如今知道對方的「缺錢真相」讓她超傻眼。

「很崩潰啊，就是都沒辦法吃飯…」被害人接受《東森新聞》訪問指出，發現私密影片在網路流傳簡直崩潰，無時無刻連看鏡子都覺得自己很噁心，「就是完全不想再看到他，不想再看到他的臉，看到他的臉，我就是整個又會很崩潰。」

被害人表示，事後也問過前男友很多遍，「你的意義在哪裡？他就說他就是想留下來，他就是想自己看而已…他就一直說，他發這個沒有什麼意思，他就只是想要交友之類的。」她直呼，「真的就是被騙，完全就是被騙。」

▲▼陳男擁有帥氣外表、高壯身材，被封為「東吳天菜」。（圖／東森新聞）

陳男得知前女友堅決提告嚇得求饒，哀求一定會處理好，且影片已持續下架，希望對方心軟撤告。被害人說，前男友稱有在處理這事、有在刪影片，「大概10篇有8篇都是我自己去刪掉的。他說他有悔意，但他表現出來就是沒有悔意，他就繼續約女生啊，繼續滑交友軟體啊。」

被害人控訴，當初交往時，「就會想說他月底真的沒有錢的話，就可能幫他多付一點、多出一點，但誰知道他那些錢就是拿去跟女生看電影啊。」

被指控的陳男長相帥氣、濃眉大眼、梳著油頭、身高183公分，在校內籃球系隊上大放異彩，甚至因外型登上PTT，讓許多女網友狂喊「想轉到東吳」。他目前在軍中服役，因上傳性愛影片遭檢方起訴，全案將於7日進行宣判。

據《刑法》第235條規定，散布、播送或販賣猥褻文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列、以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元以下罰金。

▲▼陳男因上傳性愛影片吃上官司，目前在服役當中。（圖／東森新聞）

▼陳男身高183公分。（圖／東森新聞）