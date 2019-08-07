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八八風災拉懷孕媳狂逃！夢到夫妻在小林一起割稻　她燒香求祂：各走各的路

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圖文／鏡週刊

「9日早上山崩落，才幾秒鐘，全庄就沒了。我抱著9個多月的大孫子，和懷孕4個月的大媳婦一起跑出來。逃難要幾天也不曉得，媳婦有帶奶粉，只能用雨水泡，想到心很痛，那時在暫駐所的每個孩子都得腸病毒啊。」回憶往事，羅潘春美聲音顫抖了起來，眼眶紅了。

  • 羅潘春美　71歲　失去丈夫、大伯等共7個親人

羅潘春美的先生羅龍通沒這麼好運，他是救難協會隊員，前一天晚上忙著全村巡邏，當天清晨4、5點又去聯絡大隊長幫忙救災，從此一去不回。羅潘春美還記得，她搭上救災直升機後，飛到小林村上空盤旋，卻只見大片土石，「我哭整路啊。」到了旗山國中，很多外地回來的孩子急著問，他們的爸爸媽媽呢？「我哭著說，他們都沒機會了。」

請繼續往下閱讀...

永久屋重建前，羅潘春美暫住在女兒位於台中的家裡，但晚上一闔眼，就想到山崩的情景，無法入睡，必須依靠藥物。「我夢到先生好幾次，夫妻倆在小林一起割稻，他沒有跟我說話，我看他，他看我。女兒安慰我：『他已經在另一個世界了。』我燒香請他不要讓我這樣日思夜想，身體不好，後來就不會了。現在，反正就是各人走各人的路。」

羅潘春美（右）的先生羅龍通（左）不幸罹難，這張照片是親友沖洗放大後留下的珍貴影像。（羅潘春美提供）

　

投身舞團　為亡夫歌唱

羅潘春美生長在小林，跟先生是國小同學，24歲透過媒人介紹結婚，婚後生下2子2女，夫妻一起打拚買下百餘坪大屋。「我們有七分地，種薑、芋頭、挖竹筍，這裡人很團結，今天割你的稻，明天割我的，很互相。小林村水質好，地下水可以直接喝，泡茶很甘甜。這裡很涼快，夏天不用吹電風。」

災後2年，離原址30公里的「日光小林」永久屋落成，羅潘春美選擇居住於此，「我要離開那個傷心的所在，畢竟，眼睛張開就看到那座山（獻肚山），我沒辦法。」直到2011年，小林村倖存者成立「大滿舞團」，透過唱歌跳舞，她找到自己倖存的價值。

唱歌時，她會想像先生就坐在台下聽。「我的感覺是他過得不錯，畢竟，他在世時都有幫忙人、做善事。事發時，慈濟發的一萬元慰問金，我捐回去，跟師兄說希望找到我先生，我就吃初一、十五全素，不久就在旗山溪邊的芭樂園找到。這麼多人罹難，我有撿到大體，我很有福報。」


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