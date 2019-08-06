快訊／剛走出電梯…比特犬撲來「狂咬臉」　3歲童、懷孕媽媽送醫

▲住宅大樓傳比特犬傷人，所幸男童包紮後已經沒有大礙。（圖／記者陳以昇攝／下同）



記者陳以昇、王致凱／新北報導

新北市新莊區一名懷孕母親，6日晚間6時許帶著謝姓男童返回住處大樓時，才剛步出電梯，就遭鄰居飼養的比特犬攻擊咬傷。母親情急下將比特犬打跑，但男童腿部和臉部遭咬傷，所幸就醫後沒有大礙。警方已經介入追查案情，將進一步約談飼主，依社維法偵辦。

事發在新莊一處住宅大樓，事發時，謝姓男童與懷孕母親正準備返回8樓住家，沒想到開電梯門才剛打開，就發現同樓層鄰居飼養的比特犬在電梯外徘徊，男童剛才出電梯就被撲咬攻擊。母親情急朝比特犬揮打，直到狗鬆口後跑離，但男童已經遭咬傷。救護人員獲報後，緊急將男童送醫，所幸並無生命危險。

警方表示，該名母親事後並未對鄰居提告，男童經包紮後也已經返家休養。警方後續將約談飼主到案，依違反《社會秩序維護法》偵辦。

據了解，傷人的比特犬為住戶飼養在屋內，事發時飼主正好外出，疑似犬隻自己「開啟」感應式門鎖開關，才會在走廊上遊蕩。事發後，同棟大樓住戶對此相當憂心，因為一般開門需要感應門把下感應裝置才能開啟，不解為何犬隻能自行開門跑出。住戶希望管委會能做出相應規範，防止類似事件再度發生。