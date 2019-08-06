鐵警防暴演練出動新型鋼插鋼夾　網酸「捕流浪狗」惹反彈

▲台鐵警察防暴演練出動鋼插、鋼夾。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鐵路警察李承翰因處理列車糾紛遇刺殉職，因此鐵路警察台中分局與台中動員聯合辦事處在彰化火車站辦理情境模擬聯合演練，5日預演時還出動日本新幹線的鐵路人員在使用制伏歹徒器具「鋼插、鋼夾」，畫面被PO上網卻被網友戲稱是「抓流浪狗」，員警說「網友怎可用戲謔的口吻，真的很痛心，很難過」。

▲台鐵警察防暴演練出動鋼插、鋼夾。

模擬聯合演練內容包括推演狀況分別就酒醉、精神病、旅客持刀攻擊等狀況，分組進行模擬演練。推演鐵路警察及鐵路員工在突發性暴力事件下，如何疏散旅客，聯繫通報，並由鐵路警察逮捕持刀嫌犯，防止暴力事件，維護旅客安全，呈現真實氛圍，有效提升人員應變能力。

正式演練上陣，可以看到鐵路警察與火車站人員在彰化火車站演練歹徒持械攻擊列車長，列車長機警疏散旅客後向警方通報，員警持盾牌上火車與歹徒對峙，並出動鋼夾、鋼插，以迅速行動壓制歹徒的手、腳與身體，另演練歹徒持械攻擊員警，員警發射拋射式電擊槍反制，迅速壓制歹徒，成功完成演練。

隨後台鐵也將此影片放到《fun台鐵》，引發網友一片酸言，「浪費了這麼多人力物力倒不如從基本無票就是不能上車開始做起不是比較直接嗎？」、「源來如此...還以為在抓流浪狗」、「搞這麼複雜的演練！直接配備 電擊槍 ！直接趴下、上銬！走人⋯⋯」。

警方表示，車站、車廂狀況瞬息萬變，訓練員警正確的現場判斷能力，以及實務上的技能運用，將會是未來經常性訓練的目標，藉由實際情境設計，結合各式警用裝備，提高鐵路警察的應變與作戰能力，期望能保障員警執勤安全，讓憾事不再發生。

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