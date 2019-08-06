母湯不戴帽！台中上半年「未戴安全帽騎車」3死64傷

▲台中市108年上半年，騎車未戴安全帽就造成3死64傷。（示意圖／記者李忠憲攝）



記者陳玉／台中報導

台灣機車族密度高，許多父母也習慣用載送兒童、青少年相約騎車出遊，但仍有機車騎士及乘客未依規定配戴安全帽，導致安全帽鬆脫導致傷亡；據統計，台中市108年上半年騎機車未戴安全帽造成3人死亡、64人受傷，而安全帽未戴緊而受傷則有167人，對此，台中市交通警察大隊除持續落實執法，更分享「正確戴帽方法」。

▲警方表示，選擇安全帽應有檢驗合格標識，並建議2至3年就應汰換。（圖／台中交通警察大隊提供）



交通大隊大隊長林沐弘表示，安全帽扣帶位置建議在下巴和喉嚨間，並留1至2指寬，騎乘時如有安全帽掀蓋，應將其放下。另選擇安全帽時，應有經濟部標準檢驗局檢驗合格標識，並建議2至3年就應汰換安全帽。

林沐弘指出，台中市108年上半年騎乘機車未戴安全帽造成3人死亡、64人受傷，較107年同期，死亡增加2人、受傷減少8人；另機車騎士因安全帽未緊戴，導致頭部受傷計167人，比107年同期減少40人。

林沐弘說，雖相關傷亡人數下降，但未依規定配戴安全帽，發生交通事故所造成的傷害仍不容輕忽，若發現民眾有違規情形，警方將依《道交條例》第31條第6項「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」開罰500元。