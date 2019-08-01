信導航「卡溝」！頭份女到苑裡一探網紅景點　1車4人險摔進田

▲饒姓女子因不熟路況，聽從導航路線，小客車右前輪不慎卡在田間水溝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名饒姓女子（61歲），日前與好友3人開車欲前往苑裡鎮「山腳國小日式宿舍」遊玩，因路況不熟，導致饒女開進狹小的產業道路內，前輪不慎卡在田間水溝，幸好警方與民眾合力將車抬離水溝，才順利讓自小客車脫困。

通霄分局山腳派出所所長張景霖表示，7月29日中午11時40分，在執行巡邏勤務時，接獲通報指出有自小客車受困產業道路，到現場時發現小客車右側前、後輪都陷入田間水溝內，車輛傾斜45度恐有翻車之虞，立即與現場民眾共4人合力徒手將自小客車移回車道，順利排除危險，所幸沒有人員受傷。

▲警方與民眾合力將受困水溝的小客車抬離，才順利脫困 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

駕駛饒女表示，自己與好友3人準備要去網紅景點苑裡鎮「山腳國小日式宿舍」遊玩，怎料車上GPS導航秀逗，加上她對路況不熟，才會駛入苑裡鎮舊社里狹窄又彎曲的產業道路，一路上越開越怕又無法倒退駛離，一不小心讓車子的右側兩車輪不慎陷入路旁稻田水溝，才趕緊與友人逃離車內並打電話報警求援。脫困後，只有底盤稍微受損，沒有影響饒女一行人遊覽山腳社區地方特色的興致，繼續開車遊山玩水。

警方呼籲民眾，開車至各地景點遊玩時，因車上載具GPS導航系統，經常會因收訊不良而發生誤導事件，出門前應預先查詢熟悉前往所經路線，以避免車輛於行進間發生意外，進而影響自身及其他用路人行車安全。