網紅罵兒不配合　她：可愛不能當飯吃，但虛榮會毀一生

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

很多人以為我跟DAHLIA是甜滋滋型可愛母女檔，其實，不是的！我是女漢子個性，朝夕相處下，女兒當然也這樣，別看我們好像生活很自由、夢幻，我帶小孩的方式是「練兵」，玩鬧的時候，當然，我很孩子氣，但訓話的時候，我就是她的庹宗華啊！

想想她也辛苦了，跟著我吃苦卻很耐勞，當我們剛租下空屋時，她幫我一起搬人家裝潢不要的舊家具，現在經濟好了一點，帶她去東京玩，5歲的她沒午睡、沒人抱、從早走到晚，平日還要幫沒什麼力氣的媽媽搬東西。

昨天我們在一個活動上，看到網路時代的亂象，一位部落客媽媽，帶著一對國小兄弟檔拍照，大寶不想入鏡，媽媽叫他當攝影師，大寶拒絕，媽媽竟然對著他喊：「那你今天來幹嘛？」後來，又直接在影城電扶梯前，對兄弟大聲抱怨：「你們今天的表現真的太糟糕，我對你們很失望！」

拍不出好的照片，沒有好好配合廠商，對媽媽部落客、媽媽網路紅人來說，確實是個壓力，但這些都可以溝通的，不管是講笑話逗孩子笑，還是事後用輕鬆的文字帶過，「大寶肚子餓了，心情不好」，各憑本事，我沒有意見。可是，為了拍出好照片，把壓力轉嫁在孩子身上，這是什麼狀況？要在大眾面前製造一個假象嗎？

我們做網路的，對外是育樂跟教養分享，對內不就是要提供孩子一個更好的環境嗎？這位媽媽啊，孩子會長大的，請不要讓他留下「因為廠商邀約拍不出好照片，所以我媽當著大家面嗆我」的回憶，這是本末倒置！

把「小網紅」這故事放上臉書專頁後，我跟讀者邦邦有些討論，因為寫蠻多、蠻深入的，想在這邊跟大家分享。

我其實不喜歡被叫網紅，網紅是大家喜歡什麼做什麼，但我不一樣，我用文字打天下，還是有些教養省思跟警示功能，現在太多以「快來看，我家小孩好可愛」為號召的社群，但誰家的孩子不可愛呢？所有動物的小時候都很可愛，父母怎麼做？實在太重要了！

拿我來說，寫教養文章需要配圖，用別人的圖會侵權，乾脆拍我女兒當情境照，她除了有時候學學簡單英語，其他時間不太接觸3C，加上孩子非常容易自我膨脹、吹噓自己，影響其他同儕，我十分嚴防這點！畢竟我們小的時候也是這樣，一個弄不好就變成霸凌別人，或是被霸凌的。

所以，在孩子面前，我都是以「我的」讀者帶過，而焦糖綠玫瑰的讀者群，也確實是先認同我、喜歡我的文章，才會注意到小DA，拿昨天的活動邀約來說，女兒會問：「為什麼有人請我們看電影？」我都說：「因為他們看我文章，覺得我寫得不錯，所以請我看電影。」（她是陪客的意思）

或，去迪士尼換了這麼多套衣服，是圓我跟女兒的夢，不是刻意做給大家看！(老實說，如果我穿得下，根本輪不到DAHLIA，哈哈哈，我愛死迪士尼了）如果做這些事情之前，先想到吸引業配跟增加點閱，那就是讓孩子養家了吧？！

開玩笑，到底誰才是父母？

朋友知道我個性，如果在我女兒面前誇她是小網紅、小明星，我會翻臉。當然，沒有長期看我文章，或是沒看懂的人，會誤會我也是個賣小孩的媽媽網紅，但事實勝於雄辯啊，我的文章到現在，各平台總流量快千萬了，誰寫的？誰的思維？焦糖綠玫瑰的呀！

超謝謝大家認同我的教育理念跟生活態度，而不是覺得我女兒「可愛」，我也每天提醒女兒，今天能有這樣混口飯的機會，是媽媽真的很努力工作，她「只要做個小孩」就好！DAHLIA長大要往哪邊發展是她的事，但目前我們擁有的一切，都是我一個字一個字寫出來的！

我很自豪，是我養女兒，不是孩子養我，這種自我節制與反省，與我父親有關，講過好多次，我小時候家裡環境很好，爸爸是補教名師，後來加入獅子會，還撒錢當過會長再上一階的分區主席，他被外界捧到天上，早已得意忘形，忘了自己是誰，看不清那些奉承的嘴臉。

當虛胖的空殼被戳破，所有趨炎附勢的人，一夕之間，全部鳥獸散，父親仍參不透現實，日日咒罵那些人棄他而去，那些明明是因為利益而結合的酒肉朋友，嘴裡說的都是應酬話，誰說叫你老哥，就是真心把你當兄弟？

深受這些影響，時時刻刻告誡自己，人要有自知之明，我還不是什麼夠格的咖，老實說，我的心願也很小，只要每個月有文科上班族薪水，我就覺得自己成功了（笑）。

很慶幸是我養小孩不是小孩養我，謝謝合作廠商，把我當成邀約重點，從來不會要求孩子做什麼，謝謝讀者們，知道我不一樣，相信我的判斷力！我盼望自己的孩子，能在一個安穩、和平的環境下長大，而不是什麼小明星、小網紅，別忘了那些童星的悲劇，都是家長一手造成的！父母看自己的孩子永遠最可愛，可愛不能當飯吃，但虛榮會毀了一輩子。

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★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。