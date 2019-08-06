名校驚爆女女性侵！深夜潛宿被「手指強摸」　離譜師吃案辯：情慾高昂

▲導師遭控在案發後一個月才通知家長，還將性侵案硬拗成兩情相悅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市一所知名女校驚爆女女性侵案。就讀高一的住校女學生指控，今年3、4月間，遭同樣住校的同學多次潛入宿舍「指侵」，誇張的是，校方知悉後未依規定向上通報，拖了1個月才告知家長，導師甚至用「情欲高昂」形容被害人，還將性侵案定位為「兩情相悅」，企圖大事化小。被害學生家長怒不可遏，已對加害女生提告，並要求教育局追究校方疏失，堅持為女兒討回公道。

8月1日，人在國外的被害女學生家長曉雯（化名）接受本刊視訊採訪，她夾雜著憤怒和不捨的情緒說：「老師告訴我，孩子們只是單純的『併床』，我帶女兒去驗傷，結果證實她遭到侵犯，學校改口辯解『兩人合意』，我實在無法接受！」

曉雯指出，去年因為想幫國中畢業的女兒安安（化名）找一所紀律嚴明、能夠專心念書的學校，讓她考上理想的大學，所以特別選擇這間知名的女校就讀，沒想到每學期的高額花費，換來的卻是女兒遭同學性侵、校方卸責的離譜狀況。

▲被害女學生家長接受本刊視訊採訪，痛批學校掩蓋性侵真相。

曉雯告訴本刊，安安入學之後，同班同學奇奇（化名）便開始接近女兒，不但經常對安安言語輕薄，甚至還會摟腰、牽手。今年2月放寒假時，更曾假借多人一起外出的名義，單獨約安安前往淡水等地遊玩。曉雯無法認同奇奇的行為，也不能接受女兒一起欺瞞家長，於是通知班導師，並親口告誡奇奇，與安安「當朋友就好」，希望2人把重心放在課業上。

儘管一再叮嚀，曉雯最擔心的事仍然發生了。今年5月19日，她接到安安的班導師來電，說負責宿舍管理的老師發現奇奇跟安安2人同床而眠，違反校規，必須將2人記警告。曉雯獲報後趕前往學校瞭解狀況。不料，班導師竟然告訴她，女兒與加害同學的行為是「兩情相悅」，讓曉雯無法接受。

▲接受家長陳情的台北市議員陳重文（圖）認為，校方未依程序處理性侵案，有嚴重疏失。

本刊調查，涉嫌對安安施暴的奇奇，過去與異性相處時，曾有被傷害的經驗，是否因此產生報復心態，轉而猥褻同性？且除了安安之外，她也曾對其他同學有過撫摸胸部、強吻、摸臀等舉動，還經常說「我想殺人」「想自殺」等語，並有咬手指自殘等行為，都曾被老師制止，是該校輔導室列管輔導的學生之一。

接受陳情的台北市議員陳重文指出，根據曉雯提供的證據及安安的指控，此案應朝性侵方向調查、偵辦，但學校卻未依照程序啟動校安通報和性平機制，完全不符合規定，他日前到校勘查，也發現該校的宿舍管理有很大漏洞，學生的住宿安全隱藏高度危機。

陳重文表示，日前他協助被害人與學校召開協調會，但導師、校方卻還在說謊，他已經要求教育局必須妥善處理此事，還給被害人一個公道。



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