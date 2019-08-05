女駕駛國道自撞！大車司機憂2度傷害「捨命幫擋」呼喚：保持清醒　1.5萬淚崩

記者林昱萱／嘉義報導

國道3號2日下午1時許發生嚴重車禍，當時一輛轎車因不明原因失控撞上護欄，不僅造成車子車頭全毀，車內的女駕駛也被當場拋飛，而當時有一名好心的聯結車司機看到後，擔心女駕駛受到二度傷害，主動開上前去幫忙擋車，怎料卻被部分網友撻伐，是他撞的，讓他感到相當無奈。

▲轎車在撞擊後幾乎爛毀，零件碎片散落一地。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

這起事故發生在2日下午，當時一名邱姓女子開車沿國道3號行駛，但行經水上段時卻突然失控撞上護欄，整個車頭90度扭轉打橫、佔據內側車道，車頭也被撞到面目全非，前後側擋風玻璃全碎，右側車輪、後照鏡全毀，零件碎片散落一地。由於事發當下撞擊力道相當強大，邱女還被甩飛出車外，倒在距自小客約5公尺的後側，面部朝下趴地，一動也不動，裸露的腰部還可見到多處紅腫挫傷

▲轎車車頭全毀。（圖／記者林悅翻攝）

事發當時，一名好心的聯結車司機看到後，主動開上前，想用大車的優勢幫忙擋住其他車輛，避免女駕駛受到二度傷害，但怎料他的善意，卻被部分網友給曲解，以為是他造成這起事故，讓他感到相當無奈，該名聯結車司機事後也在臉書社團「爆怨公社」將完整事發情況說出來，而他的熱心、善心也讓網友們為之動容。

▲大車駕駛好心幫忙，卻被一些網友誤會。（圖／翻攝爆怨公社，下同）

原PO表示，「此事還好有行車紀錄器，才得以還我清白....我是聯結車司機，快到的當下只想幫忙擋車，結果第一時間被講成是我撞的，難怪現在沒人想當好人....」而他也表示，「當下沒想那麼多 ，是小彎道而且高速公路車速很快，我用著大車的優勢去擋車，避免二次傷害」

此外，對於有人質疑他不幫忙移動傷者一事，原PO則表示，「傷患不得移動這是基本常識吧，我沒醫療專業，所以只能眼看評估，然後呼喊保持傷者清醒，但魔人的心態卻是他躺在那不熱嗎？是不會把他移到陰涼地方嗎？不好意思，我做我該做的，就是不會去移動傷者。」

原PO的貼文上傳到網路後，短短三小時就有1.5萬名網友按讚，大家都紛紛在感謝他的熱心與善良，「謝謝您的用心、台灣需要更多像你這樣的心」對此，原PO也表示，「雖然這次做好事，卻被說成這樣，但未來仍會盡我所能，做我該做的。」無私的話語和情操，再次讓不少網友紅了眼眶。