李婉鈺撤告館長4個理由曝光　「一起努力愛台灣！」

▲李婉鈺怒告館長妨害名譽，5日撤告，因跟館長ㄧ樣愛台灣 。（圖／翻攝自李婉鈺園地）

記者陳以昇／新北報導

新北市前議員李婉鈺日前因館長陳之漢在直播時，口頭禪三字經問候李婉鈺，讓她不滿怒告「妨害名譽」，兩人因此槓上互不退讓；事過數月，李婉鈺釋出善意撤回告訴，「近日觀察館長於香港送中事件與反紅色媒體議題，感同身受」；「可以一起努力更多在愛台灣的事情上」，館長也在臉書回應「不再計較在此事上面」。

日前新北市前議員李婉鈺與館長陳之漢因上直播與否，產生誤會，館長在直播時用口頭禪三字經問候李婉鈺，兩人種下心結互不相讓，李婉鈺更直接上法庭怒告館長「妨害名譽」。

事過數月，5日李婉鈺透過友人向館長陳之漢釋出善意，撤回刑事告訴，館長在粉絲專頁貼文「李婉鈺優先撤告我也接受，不再計較在此事上面，這段期間也謝謝大家關心幫忙，在這也希望大家不要再追究，讓事情在這完美結束謝謝大家!!!」

李婉鈺也向《ETtoday新聞雲》記者表示「得知館長近日身體狀況不佳，重點是在釐清事實，相互尊重，不再興訟，希望他專心休養。近日觀察館長在香港送中事件與反紅色媒體議題」，李婉鈺感同身受「我們都不接受外來勢力介入台灣的政治。」，更進一步說「我們不應該再互相消耗資源在這件事情上，可以一起努力更多在愛台灣的事情上，尋回更多台灣進步而正面的力量。」