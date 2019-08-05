台東回響樂團夏季音樂會　《柴可夫斯基—胡桃鉗的奇幻之旅》16日登場

▲台東回響樂團將於16日晚上7點，在台東縣府文化處藝文中心演藝廳舉辦夏季音樂會。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東回響樂團將於16日晚上7點，在台東縣府文化處藝文中心演藝廳舉辦夏季音樂會《柴可夫斯基—胡桃鉗的奇幻之旅》。這場演出特別推出樂曲導聆，由楊仁傑教授指揮，以胡桃鉗角色扮演為主軸，引導觀眾體會大作曲家柴可夫斯基優美旋律膾炙人口的樂曲中那些憂鬱、快樂、異國風情及各國民謠，同時搭配今年上半年胡桃鉗繪圖比賽所徵選出的繪畫，製成節目冊，並在音樂會投影放映。



台東縣政府文化處指出，此次演出有3位獨奏者，張群，是國內知名的音樂家，任教於國內多所大學，並常舉辦個人獨奏會；蔡侑霖，2018獲選由小提琴大師曼紐因創立的Live Music Now基金會音樂家及2019考上科隆西德廣播交響樂團實習，是台東傑出的青年音樂家；徐藍寶，今年2月考上德國卡斯魯爾Karlsruhe音樂院鋼琴獨奏最高演奏文憑/博士班，是台東少有的原住民傑出鋼琴家。

台東回響樂團團長廖逸芬表示，樂團創立初衷，是希望能給台東人或願意留在台東耕耘的音樂人有一個平台和更多的演出機會。台東回響樂團成團五年來深獲政府部門稱許及民眾的喜愛，106年曾獲頒臺東縣一級傑出演藝團隊，音樂表演精湛，創新表現精益求精，令人驚艷。