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準備好再充值信仰了嗎？外媒、3C達人都預測新iPhone會在9/10發表

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▲▼號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max 模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

▲外媒與3C達人都預測，今年的新iPhone將在9/10發表。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然外傳今年將推出的新iPhone外型會相當「特別」，不過一年一度的發表會仍舊是許多人關心的議題，舉凡外觀、軟體功能、售價，甚至發表會日期都成為追焦目標；而今年的iPhone發表會，根據外媒與3C達人Tim哥預測，將會於9/10發布。

根據外媒Cnet的推測，在過去的七年中，Apple都會在美國勞動節（9月的第一個星期一）當周發表，而若是該年的勞動節在9/3或更早，那麼Apple就會延後一週發表；而今年的美國勞動節座落在9/2，因此合理推測應會延後一週到9/10。

Cnet指出，如果美國勞動節是在9/5或之後到來，就像是2015年（9/7）與2016年（9/5）那樣，Apple就會在勞動節兩天後，也就是當週的星期三讓iPhone亮相。

而對於今年新iPhone的發表日期，3C達人Tim哥也認為是9/10。Tim哥解釋，因為通常iPhone發表後同一週的星期六Apple就會開放消費者預購新手機，9/11在恐攻之後Apple通常會避開該天，而若是延到9/12（星期四）才亮相，這樣距離預購又只剩下2天，這樣備貨和讓消費者醞釀預購的時間太短，因此9/10會是一個比較合理的日子。

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關鍵字：iPhone,發表會

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