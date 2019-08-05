韓國瑜找2名溫柔正妹主播入團隊　柯文哲「國民女神」要留意了

▲韓國瑜團隊加入2名新聞主播，白喬茵（左）以及何庭歡（右） 。（圖／翻攝當事人臉書。）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜分別在市政跟總統選戰佈局當中，團隊接連找來兩名新聞主播，分別是前台視主播何庭歡以及前三立主播白喬茵，這兩名主播都是30歲不到，根據了解會找她們的原因，就是看準了他們兩個「媒體經驗、形象清新以及年輕」，不排除是為了要對戰台北市長柯文哲幕僚當中，素有「國民女神」稱號的黃瀞瑩。

5日正式上班的何庭歡就來到高雄市黨部接受媒體訪問，過去她拿麥克風訪問別人，現在成了被訪問的人，不諱言自己有點緊張，所以一時還不適應採訪鏡頭，多次出現未正對鏡頭的情況，擔任韓國瑜競選總部的總執行長林國正也陪同在旁邊，適當的時間來出來救援接話。

▲新任韓國瑜團隊發言人何庭歡，在國民黨高雄市黨部現身 。（圖／記者洪正達攝）

▲新任韓國瑜團隊發言人何庭歡，在國民黨高雄市黨部現身 。（圖／記者洪正達攝）

其實韓國瑜不止找了何庭歡，還找了三立前主播白喬茵，這兩名主播都未超過30歲，就有可靠消息指出主播牌就是要應對台北市長柯文哲，有學姊稱號的副發言人黃瀞瑩，就是要搶攻年輕人的選票，何庭歡表示自己跟「學姊」之間的差異：「我知道學姊也是很年輕，也是非常的溫柔漂亮，就如同我昨天所說的，因為韓市長的團隊他們認為說，認為稍微氣息比較剛硬一點，就覺得或許我帶來一些溫柔的氣息，學姊一樣也是帶有溫柔跟清新氣息，我覺得在政壇當中能夠出現表較溫柔、軟化政壇這種感覺的話，其實對於政治圈是非常好的一件事情」。

韓國瑜現在分別在市政以及總統選戰當中，分別招募到了新聞主播進到團隊當中，未來這兩位主播是否能夠以「能力」協助韓國瑜團隊加分，不僅是民眾等著看，敵方政營也會用「顯微鏡」逐一檢視。

▲▼學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）