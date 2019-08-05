打球之餘遊安平　 劍獅盃棒球賽圓滿落幕

▲台南市安平區公所和台南市慢速壘球協會共同舉辦「第四屆安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽」，3天活動圓滿落幕，選手表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市安平區公所和台南市慢速壘球協會共同舉辦「第四屆安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽」於8月2日至8月4日為期3天活動圓滿落幕，本屆賽會延續好評不斷的「安平實地走訪尋劍獅｣活動，且納入6支國中隊伍，凸顯盃賽規模已逐漸成長提升，令小球員們相當期待未來能有機會再度前來參與這場夏日盛會。

安平區長賴青足表示，安平劍獅盃以開心運動、輕鬆打球為宗旨，比賽輸贏則為其次。非常感謝黃偉哲市長、台南市民政局及台南體育處的支持，使本次賽事精彩且盛大。透過頒發各式獎項，來鼓勵球員們持續快樂打球，期盼他們帶著這股永不放棄的精神，積極面對往後挑戰。

活動除推廣在地棒球運動，也期望能藉由賽會使來訪選手對於安平的劍獅及相關歷史文化有所認識。台南市慢速壘球協會理事長林宜謹表示，比賽賽餘時間安排導覽解說員帶領走訪安平巷弄廣受來自全國小球員相當喜愛的活動，不僅對於導覽老師所講述的歷史和傳說故事極感興趣，也從中品嚐不少安平小吃與美食，深刻體會安平劍獅盃與其他賽事的差異。

在比賽方面上，「女生保障條款｣為該賽特點之一，國小女球員只要將球揮擊至場中即認定「安打｣。為能使所有球員皆有機會下場參與，大會規定球員們不論以代打或代跑身分皆需出賽，此舉不但有效增強各隊凝聚力與合作意識，同時也獲得家長們的大力肯定和讚賞。

本屆賽會小球員們無懼連日高溫，仍充分展現對於棒球的熱情與態度，全力以赴迎戰所有賽程。賽事結果方面，強度最高的劍獅組由「南中向上少棒隊」奪冠，二至四名分別為「高雄小太陽少棒隊」、「桃園中大紅襪少棒隊」和「桃園長庚社區少棒隊」；星光組的冠軍隊伍為「彰化鹿港紅不讓少棒隊」，「南南新市野狼少棒隊」、「南中洲際虎少棒隊」和「桃園中壢陽光少棒隊」則分居二至四名；快樂組的冠軍隊伍為「南南永康黑馬少棒隊」，「南南崇明社區少棒隊」、「南南大員劍獅少棒隊」和「南南一級少棒隊」則分別拿下亞軍、季軍和殿軍。至於首度加入劍獅盃的六支國中隊伍，全都卯足全力爭取最高榮耀，最終便由「南中向上社區青少棒隊」力克群雄，強勢摘冠。彰化鹿港紅不讓青少棒隊」和「高雄小太陽青少棒隊」分別取得亞軍及季軍殊榮，「桃園長庚社區青少棒隊」和「南南大員劍獅青少棒隊」則收下優勝。