U12世界盃棒球賽開打　墨西哥代表赴台南為墨國隊小將加油

▲U12世界盃棒球賽熱烈開打，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處Martin Torres處長偕夫人，為墨西哥隊小將加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

U12世界盃棒球賽於本周熱烈開打，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處Martin Torres處長偕夫人，7月27日來到台南停留2天，為墨西哥隊小將加油打氣。

Torres處長夫婦27日前往善化球場觀看墨義大戰，墨西哥隊以1比0擊敗義大利隊。28日上午再前往亞太棒球村觀看墨西哥與委內瑞拉的比賽，終以10比6擊敗委隊。處長夫婦與現場民眾、墨隊專屬接待德南國小加油團一同為球隊歡呼加油，興奮之情溢於言表。

Torres處長表示，棒球在墨西哥是非常風行的運動，他也特別喜愛棒球，在他跟小選手一樣年紀時，曾當過球隊的補手。Torres處長非常開心能看到台南能有如此完善的比賽場地，在他見過的少棒球場中屬一屬二，處長並期待台南市能爭取WBSC的永久主辦權，讓每一屆的球賽都能在亞太棒球村舉辦。

夫人Celina Torres表示，這已經是他們第5次到訪台南了，每次到訪都有不同的體驗，她過去曾與處長一同參加國際蘭展與國際龍舟錦標賽，非常開心這次因球賽再訪臺南。夫人的朋友更特地從高雄北上，教導德南國小小朋友如何用西班牙文加油，現場充滿「Animo Mexico 」加油聲，氣氛熱絡。

賽後，Torres處長夫婦特地到場邊恭喜小球員，並鼓勵球隊繼續加油、往更高的賽程邁進，時間許可的話，他們希望能有機會下週再訪台南，再為墨西哥隊加油。