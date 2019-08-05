　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲25歲女子因救狗，反而被拖入河中溺斃。（圖／翻攝自梨視頻）

▲25歲女子因救狗，反而被拖入河中溺斃。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

河南鄭州近日迎來暴雨，有一名25歲的女子和母親於雨夜一起外出遛狗，然而寵物狗突然被暴漲的河水沖走。女子情急之下，與媽媽緊緊抓住牽繩不放，卻被拖入河中。目擊路人立刻報警，只見被沖走的狗狗已經自行上岸，直到隔天早上才發現在河中的女子遺體。

▲25歲女子因救狗，反而被拖入河中溺斃。（圖／翻攝自梨視頻）

▲目擊民眾向趕來的警察解釋情況。

據《梨視頻》報導，鄭州警方於1日晚間接獲民眾通報，有一名女子掉入河水中。在旁目擊的民眾向趕來的民警表示，「我親眼看見了！有兩個婦女被狗帶入河裡面了！」據了解，25歲的女子跟著媽媽一起外出遛狗，途中經過一座小橋時，女子帶狗狗到岸邊清洗腳上的泥土，沒想到暴漲的河水突然將狗狗沖走。

▲25歲女子因救狗，反而被拖入河中溺斃。（圖／翻攝自梨視頻）

▲狗狗被沖到不遠處後就自行游上岸。

目擊民眾表示，「她（死者）是死拉著不放，狗把她帶下去了，老太太也抓住鎖鏈，（但）害怕沒下去。」當時女子與媽媽拉著牽繩想要將狗拖上來，卻因為力氣不夠大加上河水湍急，所以逐漸被拉往岸邊。媽媽眼看身體就要被拖下河，所以選擇放開繩子保命；但女子卻是愛狗心切而不願放手，與寵物狗一起掉入河中。

警察趕來時急忙跳入河水中救援，將自行游上岸的寵物狗吊上橋，在河裡卻沒有發現女子的身影，直到隔天早上在東風渠的一處河道內找到冰冷的遺體。當搜救人員把遺體抬上岸時，家屬在一旁痛哭，媽媽也非常自責。

影片點此：

www.pearvideo.com/video_1585847

ET快訊
超狂蛇醫阿嬤！徒手抓2m眼鏡蛇「繞手臂閒晃」被咬逾50次沒事
陸客來台禁令再加碼！9月1日起小三通全面停航
性侵勒斃女子肢解13塊！華山分屍案凶嫌陳伯謙拒聽庭一審判死刑
王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬違約金...他氣炸拿抱枕

關鍵字：拖入河,河水暴漲,溺斃,鄭州,遛狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老師帶去郊遊卻淹死！　傳言遇害女高中生每年都會回來

3遊客集體溺斃！阿拉斯加冰川湖傳意外　2人漂湖面...1人躺浮冰

慎入！4公尺巨鱷生吞工人　活捉剖肚驚見一堆人骨

媽背嬰湖邊取水被盯上...下秒遭巨鱷狠咬「拖入河」當晚餐

男被拖入河裡失蹤！家屬求助巫術　巨鱷隔天竟「歸還屍體」

施工中摔倒！工人墜下2米高樓...慘遭100公分鋼筋「直插肋骨」　穿出脖子痛爆

暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

香港大罷工陸空受影響　港鐵6線暫停、200航班取消！

元朗司機衝路障　再踩油門「撞示威人群」逃逸...港人爆氣肉搜！

開頸破胸內臟可見！職場新鮮人持電鋸脫手…下秒「劈開自身臟器」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

施工中摔倒！工人墜下2米高樓...慘遭100公分鋼筋「直插肋骨」　穿出脖子痛爆

暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

香港大罷工陸空受影響　港鐵6線暫停、200航班取消！

元朗司機衝路障　再踩油門「撞示威人群」逃逸...港人爆氣肉搜！

開頸破胸內臟可見！職場新鮮人持電鋸脫手…下秒「劈開自身臟器」

晉金通水一周年　累計供水超366萬噸

全球首個異構融腦晶片！中國「天機芯」登上國際雜誌《Nature》封面

13歲少女搭電梯遭掐脖22秒　兇手才14歲：心情不好想找人發洩

匯率「破7」人行急喊話　強調總體穩定坦言受「關稅影響」

華聞快遞／上海浦東率先推出「一業一證」　一張許可證暢行市場

越捷航空上半年獲利逾33億元　穩坐越南航空運輸冠軍寶座

德州冷血槍手「逐一掃射」回頭確認生死！　中彈媽淚訴：他全身充滿憤恨

施工中摔倒！工人墜下2米高樓...慘遭100公分鋼筋「直插肋骨」　穿出脖子痛爆

姜丹尼爾戀愛鄰居都知道！　「志效零遮掩現身他家門口」還幫清垃圾

張老師專欄／巨人、軟銀危險　王柏融、陽岱鋼可望返一軍

郭彥均逮機會飆罵搭檔　舞陽慶生超害怕：我想退出演藝圈！

快訊／午後雨彈又來了！南高屏8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

柯文哲批「蔡英文旁邊的都貪污」　鄭運鵬3點反擊：請問是哪些人？

「給林書豪打擋拆他絕對夠格留NBA」　美專家稱沒道理被忽略

他高音唱不上去！拖一年檢查竟「罹癌末期」...醫授這樣自我檢測

大陸熱門新聞

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

香港大罷工第一波！170航班取..

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫..

「三罷」席捲全港　林鄭月娥回應

壯男拆販賣機　拿娃娃「OX」4..

吹整晚冷氣！19歲女大生隔天心..

職場新鮮人持電鋸脫手　劈開自身..

奧迪馬自達當街尬車！男子被撞飛..

香港三罷癱瘓交通　多個地鐵站關..

無證駕駛被查　他挖出眼球示威

香港迪士尼加入5日「全港大罷工..

他切豬肉拇指割「1cm傷口」暈..

天天吃甜點！8歲女童得腎癌....

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰..

更多熱門

相關新聞

貴氣輕熟女全身潮牌陳屍八堡圳

田中鎮八堡圳上午被民眾發現有1名女子在大排內漂浮，趕緊通報警消人員到場搶救，消防人員到現場後出動救護車及船艇，以鐵梯及繩索攀降進入八堡圳內搶救，但女子被搶救上岸明顯無呼吸心跳，送醫仍不治，由於女子身上無任何證件，無法辨識身分，正等待家屬前來認領。

印度暴雨鱷魚街上漂　咬狗片瘋傳

嘉義水上驚傳民眾溺斃家中水塔

烈日騎車溜狗　網怒：要不這樣溜你

飼主騎車遛狗　拿「愛心小手」趕

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

Angelababy素顏現身機場糗了！

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

香港大罷工第一波！170航班取消

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面