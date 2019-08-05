暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

▲25歲女子因救狗，反而被拖入河中溺斃。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

河南鄭州近日迎來暴雨，有一名25歲的女子和母親於雨夜一起外出遛狗，然而寵物狗突然被暴漲的河水沖走。女子情急之下，與媽媽緊緊抓住牽繩不放，卻被拖入河中。目擊路人立刻報警，只見被沖走的狗狗已經自行上岸，直到隔天早上才發現在河中的女子遺體。

▲目擊民眾向趕來的警察解釋情況。

據《梨視頻》報導，鄭州警方於1日晚間接獲民眾通報，有一名女子掉入河水中。在旁目擊的民眾向趕來的民警表示，「我親眼看見了！有兩個婦女被狗帶入河裡面了！」據了解，25歲的女子跟著媽媽一起外出遛狗，途中經過一座小橋時，女子帶狗狗到岸邊清洗腳上的泥土，沒想到暴漲的河水突然將狗狗沖走。

▲狗狗被沖到不遠處後就自行游上岸。

目擊民眾表示，「她（死者）是死拉著不放，狗把她帶下去了，老太太也抓住鎖鏈，（但）害怕沒下去。」當時女子與媽媽拉著牽繩想要將狗拖上來，卻因為力氣不夠大加上河水湍急，所以逐漸被拉往岸邊。媽媽眼看身體就要被拖下河，所以選擇放開繩子保命；但女子卻是愛狗心切而不願放手，與寵物狗一起掉入河中。

警察趕來時急忙跳入河水中救援，將自行游上岸的寵物狗吊上橋，在河裡卻沒有發現女子的身影，直到隔天早上在東風渠的一處河道內找到冰冷的遺體。當搜救人員把遺體抬上岸時，家屬在一旁痛哭，媽媽也非常自責。

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