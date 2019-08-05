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蔡依林情人節放閃視訊曝光　粉絲驚喜零時差跟進

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消費中心／台北報導

天后蔡依林出道已滿20年，她從早年青澀的少男殺手，一路躍升到時尚國際巨星的地位，唱跳實力無庸置疑，能夠一直走紅的原因，全憑不斷努力突破自我。這位紅翻天的超級大A咖，最近又引起眾網友關注了，因為許多人都說在情人節前夕突然接到她撥打來的私密來電，而且還是視訊通話，在一陣意外驚喜中被她閃到，結果話題一出，毫不意外的，討論熱度瞬間竄升，有人陸續開始跪求如何才能接到天后的來電，讓大家再次看到蔡依林紅到無懈可擊的獨特魅力。

更令人好奇的是，Jolin究竟在電話裡說了什麼？只看到她頂著一貫的時尚造型，擦上令人印象深刻的醒目紅唇，不僅對著鏡頭放電送上深深的「啾咪」一吻，更是展現魅力滿點的誘人姿態，唇紅齒白，自信露出迷人的笑容，連放閃都要閃得超有態度。難得看天后如此大方放閃無極限，原來是有美國銷售NO.1亮白牙膏品牌Crest+這個「牙齒鑽白神器」，讓她笑得更燦爛奪目。

蔡依林與美國銷售NO.1 亮白牙膏品牌Crest首度攜手（圖／業者提供）

▲美國銷售NO.1+亮白牙膏品牌Crest，是讓天后蔡依林放閃甜笑的秘密武器。（圖／業者提供，以下同）

要說到時尚指標，完美詮釋唇紅齒白的巨星代表，我想非天后蔡依林莫屬！Jolin也透漏，要自信駕馭紅唇妝，紅得更亮眼，鑽白笑容絕對是關鍵！所以她指定用Crest來打造一口鑽白美齒，有了亮白牙齒的襯托，更能駕馭各種時尚唇色。一向走在前衛尖端的蔡依林，現在要與Crest攜手創造唇紅齒白的時尚大勢，讓每個人都能跟她一樣輕鬆擁有自己的閃耀氣場。

不管是乾燥玫瑰或珊瑚玫瑰，近年各大品牌推出許多唇彩，話題十足，姊妹們都想找到屬於自己的命定唇膏，但也默默關注到，不論口紅怎麼擦都不對，最後發現原因就出在牙齒上，因為長期喝茶或咖啡染黃牙齒，導致很怕一開口就讓人看到小黃牙，尤其在顏色對比下顯得更尷尬，完全不敢露齒大笑，只能左遮右掩的，從頭到尾只能淺淺微笑待人，而即使內心極度想嘗試紅唇妝，卻礙於別人眼光，沒有勇氣嘗試。

蔡依林與美國銷售NO.1 亮白牙膏品牌Crest首度攜手（圖／業者提供）

▲蔡依林與美國亮白牙膏品牌Crest強勢攜手，在嘗試大勢紅唇之前，先幫你打造一口潔白牙齒

比起追求唇彩，現在有更多人從亮白牙齒開始著手。從美國紅到台灣的Crest，是美國銷售NO.1亮白牙膏品牌，不僅在時尚圈引爆話題，一上市造成熱銷，還一度賣到缺貨，是許多網美瘋追的指名款，從美國紅到台灣來，其中最受歡迎的Crest 3D White美白牙貼，含有牙醫師用於美白牙齒的活性美白精華，可溫和去除琺瑯質汙垢，崩解表面的牙漬分子，增加牙齒亮度，減少牙齒黃度，每天使用一次，每次30分鐘，14天期間就能邁向鑽白美齒△，由於採用的是溫和美白配方，所以敏感型牙齒也適用。

另外，Crest專業鑽白牙膏，分別有鑽亮炫白款、長效清新兩種可以選擇，因當中的特有鑽白因子Glass-H及牙膏磨砂成分，能夠分離牙漬鏈結，強調物理性的清除牙齒表面牙漬，在做口腔健康照護的同時，還能刷掉因為喝茶或咖啡染色的小黃牙。

跟美白牙貼一起搭配使用，就能在家輕鬆完成美白牙齒的終極目標，擁有跟Jolin一樣令人稱羨的一口鑽白美齒，撐起紅唇大勢，勢在必得。

蔡依林與美國銷售NO.1 亮白牙膏品牌Crest首度攜手（圖／業者提供）

現代人重視形象，也都希望能夠用最完美、自信的姿態出現在別人面前，因此對於小細節十分要求，在口腔護理上，除了基本要求牙齒健康、口氣清新，追求潔白牙齒的人也越來越多，讓自己可以隨時展現自信迷人的笑容。擁有像天后般的鑽白美齒，跟進這波駕馭大勢紅唇的時尚浪潮吧！

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關鍵字：蔡依林,Jolin,牙齒,美齒,亮白牙膏,Crest

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