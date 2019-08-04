部門氣氛不佳！生技大鯨魚解雇HR女經理　超瞎理由...法院狂打臉

▲法官調查後確認雙方的勞動契約存在，呂女遭解僱為不合法。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹某間藥廠的呂姓人資經理，遭到公司以「董事長認為沒在做事、部門氣氛不佳、請假照顧母親會影響工作」等理由資遣，呂女不服公司決策，向法院提出確認僱佣關係存在，並要求公司應依勞動契約支付她從離職開始至今的薪資。法官調查後確認雙方的勞動契約存在，呂女遭解僱為不合法。法官認，藥廠應自從2018年6月起支付每月7萬7千元薪資直到復職，同時，也應提撥其每月勞退金，同時補償1次性老年給付損失11萬餘元給呂女。

53歲的呂女自2016年即擔任新竹某藥廠的人資經理，2018年5月間卻遭到藥廠以「董事長認她沒在做事、近期人資部門氣氛不佳、請假照顧開刀的母親會影響工作，以及呂女不應利用中午休息時間回家照看父母」等理由將她資遣。

藥廠更要求她簽下資遣通知書，理由是依勞基法「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」規定終止契約，但呂女認為，部門業務性質並無變更，公司甚至還在104人力網站徵人資管理師，證明公司沒有減少勞工。

藥廠又再以「對於所擔任的工作無法勝任」為資遣理由，但呂女認為，公司並未舉出她有那裡不能勝任，過去也沒告知改善之處，甚至還因呂女表現良好，於2017年4月獲得加薪。

2018年6月雙方爆發勞資爭議調解時，藥廠竟再改以「對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者」與第4 款「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」為理由終止契約。

呂女認為，藥廠一再變更資遣理由，先資遣、再想理由，過程草率、充滿恣意，不符勞基法，甚至資遣程序也不合法，未生終止僱傭契約效力，因此向法院提告，同時要求藥廠應依勞動契約支付她2018年6月到復職之間每月7萬7千元的月薪，另外勞工退休準備金等費用。

該藥廠向法官表示，資遣為兩造同意的結果，呂女擔任人資經理時未依規定遞假單，遲到未扣薪，未如實審核自己薪資，也在請假單上為虛偽記載，明顯違反其忠誠的義務，有構成刑法背信罪之嫌。呂女身為人資主管，應以身作則，但卻帶頭違反出勤管理辦法，不予解僱處分，如何使其他員工信服？可證明呂女不能勝任人資主管之職務，公司終止勞動契約是合法且有根據。

更何況，呂女身為人資主管，卻破壞員工團結，導致該部門2018年5 月間爆發離職潮，2同事因此離職，公司要求她思考如何改善，但她自認沒錯，公司認呂無改善的可能才終止契約，要求法官駁回呂女請求。

法官調查相關證詞及證據，確認兩造並非合意資遣方式終止勞動契約，雙方的勞動契約存在，呂女遭指不能勝任工作解僱也是不合法的，且不能僅因其中1名離職員工表示不適應呂女的管理風格才離職，即表示呂女無法勝任工作，再者，公司欲資遣員工，也應先透過扣薪、警告、記過等懲處流程督促改善，藥廠逕行資遣呂女，並不符合解僱最後手段，因此認定兩造僱佣關係存在。

法官認，公司應支付2018年6月起至復職日的7萬7千元月薪、提撥每月4812元的勞退金，同時補償1次性老年給付損失11萬餘元給呂女。

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