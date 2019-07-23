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文大推廣部恐嚇、逼退、解雇員工　資遣幹部提不當勞動裁決

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▲▼文大推廣部翟敬宜批該校違法解僱工會幹部。 。（圖／高教工會提供）

▲召集人翟敬宜批文大推廣部違法解僱工會幹部。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

文化大學推廣部違法解僱風波未止，高教工會今（23日）赴勞動部提出裁決申請，同時指出，從去年六月底，為了確保推廣教育部400多位員工的勞動權益與工作權，不斷積極尋求與資方協商、以求安定人心，但推廣部資卻在2月起違反承諾，開始逼退、恐嚇、解雇員工，資方更將工會視為眼中釘，極盡所能地打壓工會。

高教工會批文大推廣部，日前為了壓制工會活動並箝制員工言論，企圖在職場中營造高壓恐怖氛圍，主動要求在工作規則中的「員工懲處事由」增訂包含「挑撥離間製造是非」、「散布不實言論」、「工作態度不良」等充滿恣意性的種種罪名。

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▲▼文大推廣部翟敬宜批該校違法解僱工會幹部。 。（圖／高教工會提供）

▲▼高教工會指出，日前向教育部陳情，但卻在陳情後，推廣部幹部收到資方發出之存證信函恐嚇、揚言提告。（圖／高教工會提供）

▲▼文大推廣部翟敬宜批該校違法解僱工會幹部。 。（圖／高教工會提供）

高教工會說明，由於自今年二月起資方違反承諾，恐嚇、逼退、解雇員工的行為越來越頻繁，工會分部為了更廣泛讓全體員工表達對文大推廣部教育長許惠峰的意見，共同討論設計了員工問卷調查，但資方也為了阻止問卷調查，在寄發問卷三小時內解雇工會分部正、副召集人，再發信致全體員工恐嚇阻止填寫。

召集人翟敬宜氣憤指出，6月28日午間12點03分以電子郵件方式發送「教育長施政週年滿意度」問卷調查，下午2點54分翟敬宜，以及副召集人李宛澍雙雙收到資方寄發「終止勞動契約通知」。當日下午3點35分，資方再以電子郵件寄發至全體推廣部員工，指稱「工會違反個資法」「非法調查」恐嚇員工不得填寫，工會原所欲完成之問卷因而停頓、胎死腹中。

▲▼文大推廣部翟敬宜批該校違法解僱工會幹部。 。（圖／高教工會提供）

▲高教工會呼籲勞動部，應儘速嚴懲惡質資方，有效遏止資方報復性解雇工會幹部的不當勞動性為。（圖／高教工會提供）

翟敬宜提到，日前遭解雇的工會幹部前往教育部前陳情，要求教育部應立即著手調查，但也在陳情行動結束後一週內，卻接獲許惠峰個人名義所寄發之存證信函恐嚇，揚言針對高教工會與翟敬宜在陳情中揭露其個人薪資提出告訴。

律師蔡晴羽亦也指出，文大推廣部資方嚴重涉及不當勞動行為、打壓工會的具體事證，以及其已實際產生對工會發展所形成之寒禪效應，擔憂勞動部若未能即時撥亂反正、制止這樣明目張膽的不當勞動行為，恐怕將是對全台灣之資方最惡劣的負面示範。

高教工會呼籲，勞動不應儘速嚴懲惡質資方，有效遏止資方報復性解雇工會幹部的不當勞動性為，務求在最短的時間內，還遭到違法解雇與打壓的工會幹部一個公道與正義。
 

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關鍵字：文大,推廣部,資遣,不當勞動裁決

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