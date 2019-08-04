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獨／一個退黨、一個被劈腿…林昶佐8月低調帶黃捷赴美療情傷

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▲▼林昶佐、黃捷。（圖／翻攝自林昶佐臉書粉專）

▲林昶佐、黃捷。（圖／翻攝自林昶佐臉書粉專）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

曾在宣布退出時代力量的記者會時，提及「跟黨內好朋友仍是好朋友」的立委林昶佐，果真義氣相挺、說到做到！《ETtoday新聞雲》獨家掌握，林昶佐將在8月底帶著被同居伴侶劈腿的「新鄉民女神」高雄市議員黃捷赴美國西雅圖進行募款餐會療傷散心，還強調願意讓大家「問到底、聊個夠！」

從音樂界跨足政治圈的林昶佐在7月31日投下震撼彈，宣布要退出時代力量，以無黨籍的身分投入中正萬華區的立委選戰；在記者會尾聲時，林昶佐還提及自己跟所有過去黨內好朋友「仍然是好朋友、仍然站在一起！」不論是立委洪慈庸或其他擁有共同理念的從政人士，「隨時需要我，都是站在他們身邊」。

▲▼林昶佐退黨說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林昶佐退黨說明。（圖／記者呂佳賢攝）

但林昶佐宣布要退出時代力量的前一天，與他同黨的「鄉民女神」黃捷就被周刊爆出，感情世界遭到第三者介入，因此和同居伴侶分手，陷入情傷。而黃捷沉寂一天後，在臉書上向外界回應，「謝謝大家對我的關注，我很好」。

就在時代力量因為林昶佐退黨、黃捷分手、立委黃國昌爆料「私菸案」，以及立委高潞．以用被指控涉嫌利用職務之便，獲取政府400萬元綠能補助等事情佔據許多新聞版面時，美國活動平台《Eventbrite》出現了一項標題為「黃捷＋林昶佐要來西雅圖了！」的新活動。

▲▼林昶佐、黃捷將一同赴美國西雅圖。（圖／翻攝自eventbrite網頁）

▲林昶佐、黃捷將一同赴美國西雅圖。（圖／翻攝自eventbrite網頁

這項活動地點選在美國西雅圖，時間為當地時間8月20日晚上6時至10時。活動說明提到，「時代力量高雄市議員黃捷＋台北市中正萬華立委林昶佐，兩位將要來拜訪西雅圖！相信大家有很多的問題想好好問他們，沒關係，通通來，我們將在五餅二魚包場，讓大家問到底聊個夠！」

該活動還提及，「因為林昶佐明年即將尋求連任，我們也會在當場幫忙募款，如果大家願意，也歡迎在財務上捐助支持。」但由於黃捷早已於2018年九合一大選中「找到工作」，成為高雄市議員，且目前並無傳出要角逐2020立委選舉的消息，突然要造訪西雅圖的行程，不免令人質疑是否與感情受挫有關。

此外，據了解，幫忙這次美國行程規劃的，就是讓時代力量美女議員林穎孟走出社民黨市議員苗博雅劈腿情傷的林穎孟辦公室執行長Carlos，他除了長得相當俊美之外，學經歷也十分豐富，是留美攻讀南加大的碩士，曾住在洛杉磯工作一段時間，還加入過州長選舉的競選團隊，擁有豐富的政治幕僚經歷。

▼黃捷、林穎孟。（圖／翻攝自林穎孟臉書粉專）

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關鍵字：林昶佐,freddy,黃捷,時代力量

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