新北市河海音樂季雙主場狂掀搖滾浪潮！樂迷聽好聽滿激盪感官新震撼

▲「淡水漁人舞台 - 夏日原創音樂」今年加碼於7/27、7/28、8/3三天舉辦「海洋獨立音樂大賞初賽」，成為海祭前哨站。（圖／新北市政府提供）

▲海洋獨立音樂大賞出身的Boxing今年將與MATZKA&Di Hot、圖騰樂團共組「原來如此」一起重返海祭舞台，創下最多樂手同台演出的紀錄。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

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全台年度最大音樂盛會「新北市貢寮國際海洋音樂祭」（簡稱海祭）即將於8/30(五)～9/1(日)連續3天嗨翻開唱！今年海祭不僅一如往年集結國內重量級卡司壓軸開唱，更將「海洋獨立音樂大賞」前30強初賽開拔至「淡水漁人舞台－夏日原創音樂」評選，為海祭揭開序曲。兩大音樂祭連袂出擊成為「新北市河海音樂季」，勢必再創台灣樂壇盛事之最！

▲來自日本的妖之鬼狐樂團也將在海祭登場。

今年海祭集結眾多超強卡司，像是國內知名音樂人吳青峰、八三夭、Tizzy Bac，加上日、韓、泰、星馬、印尼及瑞士等跨國際獨立樂團、加上最終十強對決的海洋獨立音樂大賞等樂團，共計7國、87組國內外知名樂團分別於3大夢幻舞台：「冒險台、自由台、漁船台」演出，今年更罕見地以音樂夢想為藍圖，突破海風、沙地及高溫設計出未來感十足的球型舞台，象徵音樂人追求夢想的自由、堅持與熱情，交織成巨大的天幕裝置藝術，讓樂迷們感受聽覺及視覺的雙重震撼感。新北市觀光局更信心滿滿地表示，今年海祭規格再升級，預計將吸引眾多樂迷朝聖，再掀高峰。

▲貢寮國際海洋音樂祭今年特別設計球型舞台。

音樂殿堂太震撼！天團Boxing至今仍念念不忘

今年海祭還有一大創舉便是召集過去三屆海洋大賞得主「圖騰樂團」、「MATZKA&Di Hot」及「Boxing」組成「原來如此」，以「原」象徵原住民及原創音樂創作者的3大天團，這次將以2套鼓、5把電吉他、1把木吉他、3把貝斯、15支麥克風同時上場，創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣紀錄。

曾在2011年奪下海洋旗的Boxing於受訪時表示，過去海祭就是Boxing夢想的起點，海祭更可說是全台玩音樂的人心目中的夢幻殿堂！回憶起當年入圍決賽要登上海祭舞台的激動，光綵排時前所未有的聲光效果，震撼感至今仍歷歷在目，如今有機會重返海祭大舞台，興奮程度完全不亞於當年，也相當期待3團性質大不同的「原來如此」能在海祭舞台上擦出全新的表演火花。

Boxing認為海祭是台灣音樂人很難得可以大量接觸、學習國際頂尖樂團的機會，基本上能在眾多樂團中入圍十強就是一種肯定，建議參賽樂團把握機會享受站上國際級大舞台的榮耀時刻。Boxing打趣地說，站上海祭舞台就像美夢成真，忍不住人來瘋、大爆走都是很自然的，賽前只要好好準備、上台時盡情享受，得不得名都算此生無憾了！Boxing另外還想提醒大家，記得多補充水分、不要亂丟垃圾，享受音樂之餘，在離海最近的地方更要多想想地球與環境的未來。

海祭前哨站！最美音樂祭漁人舞台每週末開唱

而在新北另一頭的「淡水漁人舞台」，集夕陽、山河景觀、音樂等夢幻元素而被譽為全台最美戶外音樂展演場地，除了一貫在暑假期間的每個週末日舉行「淡水漁人舞台 - 夏日原創音樂」活動，今年更加碼於7/27、7/28、8/3三天舉辦「海洋獨立音樂大賞初賽」成為海祭前哨站，多達30組獨立樂團從搖滾、饒舌唱到爵士R&B等，不分樂迷、非樂迷全場同歡，讓眾人隨著音樂聲，在夏夜河畔美景中盡情搖擺。

▲位於淡水漁人碼頭的漁人舞台今年成為海祭前哨站，前30強在此參與初賽，爭奪海洋音樂祭前10強門票。

▲▼今年特別設置了浪漫的燈光天幕及綠地草坪供民眾休憩時可席地而坐欣賞音樂。（下圖／新北市政府提供）

活動現場不只準備了調酒、烤豬，邀請大家參與有吃、有喝、有音樂的盛夏派對，更規劃了浪漫的草地席次及燈光天幕點綴夜空，8/3~8/4更舉辦「新北市特產嘉年華－夏日Cool市集」超過40攤特色餐飲及DIY體驗活動，8/4晚上9點還會在漁人碼頭木棧板外海施放煙火表演，成為新北市河海音樂季最佳豪華暖身序曲！

▲▼現場也有烤豬及調酒攤位，讓民眾有吃有喝更熱鬧。

Vast&Hazy激賞漁人舞台餵養獨立樂團創作養分

剛入圍金曲獎的「出口系樂團」Vast&Hazy今年擔任漁人舞台首日嘉賓，來自淡江大學的他們與漁人舞台因地緣關係而頗有感觸。回憶起學生時代常常和友人一同到漁人碼頭散步、賞河景，儘管當年還沒有漁人舞台，但此場域多少餵養了些創作養分。如今有了河岸氣氛絕佳、日夜各有風情的漁人舞台，Vast&Hazy認為是非常難得的一個舞台，提供新興獨立樂團透過開放式空間，大量接觸家庭客、國際觀光客等，與眾多非樂迷同樂的機會，因此呼籲參賽樂團對比賽不必得失心太重，盡情享受站上舞台的榮耀，同時希望民眾在表演期間不吝於給予掌聲與喝采。

▲▼Vast&Hazy認為漁人舞台氣氛好、景色佳，更難得的是提供了新興獨立樂團一個接觸大眾的機會。

身為淡水學子，Vast&Hazy自有不少私房景點推薦民眾參與淡水漁人舞台活動順道遊，像是過去是水上機場、殼牌倉庫的淡水文化園區以及石牆仔內咖啡館都是很有味道、很適合一覽淡水人文風貌的景點，推薦民眾白天先玩淡水、傍晚再到漁人舞台欣賞夏日原創音樂。

▼全台最美淡水漁人舞台開唱，民眾吹著涼涼海風享受音樂盛宴。（圖／新北市政府提供）

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