你上我老婆！農夫挑扁擔攻擊　小王拿防狼噴霧射到他眼結膜出血

▲農夫遇上小王，以扁擔當武器攻擊。（示意圖，非新聞當事人／記者蔡孟修攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名農夫日前用扁擔扛柚子，回到自家公寓的一樓遇到小王！原來兩人是鄰居，但關係超級差，因為農夫發現心愛的老婆疑似跟小王有一腿！他懷恨在心，早想出手教訓，因此趁小王上樓之際，便以扁擔攻擊其腿部，導致破皮流血，小王火大，一手抓著扁擔，一手拿出口袋中的防狼噴霧劑猛噴，直到農夫眼結膜出血！

判決指出，2015年間，林姓農夫懷疑吳姓鄰居跟老婆有一腿，因此曾在樓梯間毆打吳男，導致其左眼眶淤青及左臉頰腫痛等傷害，除此之外，林農還出言恐嚇，「不要讓我再看到你」，吳男心生恐懼，但不想搬家，因此買了防狼噴霧劑防身。

到了2016年9月，兩人再度在公寓1樓相逢，林農以扁擔使出一記打狗棍法，攻擊吳男的腿部，害其破皮流血，吳男火大反擊，一手抓住扁擔控制林農行動，接著拿出防狼噴霧劑，近距離狂噴其臉部，導致林農右眼之眼結膜出血，他痛苦大叫倒地掙扎。

事後林農要求吳男賠償精神撫慰金60萬元，新北地院審酌，林農用扁擔打了吳男，而吳男隨後也抓住扁擔，沒有必要進一步用防狼噴霧劑器噴林農右眼，顯然是為了傷害而噴，不構成正當防衛，因此判吳男賠5000元。