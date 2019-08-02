會勘李佳芬祖墳！公所人員連跌2跤　民俗專家大驚：「觸怒亡者」會出事！

▲李佳芬祖墳會勘，丈量人員跌2次。（圖／記者鄭誠攝）

記者陳韻如／採訪報導

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬祖墳被爆料蓋在農地上，西螺鎮公所1日上午10時派員到場丈量，結果最快3天後出爐，詭異的是丈量員還因此腳踏不穩連摔跤2次。對此，民俗專家林正義表示，若沒有事先祭拜告知，恐觸怒亡者，建議盡快去收驚，以免發生事情。

西螺鎮公所殯葬所所長與丈量員1日下午到場會勘，雲林縣府人員缺席，李佳芬的叔叔會同到場。正當公所1名女性工作人員，沿著祖墳旁在丈量時，疑似腳踩空一連跌坐在地上2次，隨行的人員見狀趕緊上前去攙扶她起來。

▲丈量人員連跌2次，民俗專家驚訝表示，應是惹怒亡者了，建議盡快到大廟收驚。（圖／記者鄭誠攝）

然而，因1日當天正逢農曆7月1日，正是俗稱的鬼門開，且民間習俗到墓地仍有許多禁忌，公所人員這接連2跌，也引起民眾議論紛紛說，「該不會是住在裡面的兩個老人家生氣了」、「丈量前有沒有跟先人說好」、「擲杯同意了嗎」，也有人說，丈量員是官，可以擋煞，應該是太緊張了，草地看不到墓地周遭地面落差啦，不要想太多啦。

對此，民俗專家林正義表示，若是公所人員事前沒有先祭拜告知亡者，又在上方跌了2次，就代表她惹怒了亡者，建議她應盡快到墳前跟亡者道歉，再到大廟收驚，若她不願意去的話，很可能會導致運勢低迷，衰事連連。

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