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女友察覺男友想求婚！已經感動伸出手　他尷尬：戒指忘在計程車上…

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▲▼傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一時疏忽，差點讓小情侶結不成婚，起初男方發現婚戒不見，心都快碎了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

糗大了！一對情侶日前深夜10點多，於新北大道一段與中華路口搭乘計程車要到台北市忠孝東路，兩人你儂我儂地下車，卻把價值約7萬元的卡地亞婚戒遺留在車的後座，喜孜孜的女方發覺男友神色有異，追問下得知婚戒不翼而飛！兩人趕緊跑去派出所報案，警方決定幫這對難過的情侶找回幸福...

▲▼卡地亞。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲卡地亞婚戒。（圖／記者陳雕文翻攝）

警員何冠緯於上個月23日凌晨1點多接到報案，立刻透過監錄系統平台找到該情侶的上車地點，並用計程車駕駛人管理系統，一一撥打並篩檢車牌，花了約6小時，找到了當時載客的施姓司機。

施姓司機聽何員的指令，果然在後座發現了裝有婚戒的袋子，還好沒有被其他乘客拿走；後來司機於報案當天早上8點親自將手提袋送往派出所，並由何員轉交給當事人。

「可以結婚了！」情侶倆失而復得，對警方辦案效率，深表感激，開心地與何員合照，三重警分局提醒市民朋友上下計程車、公共汽車等大眾交通工具時，務必注意手機、錢包、鑰匙等隨身物品，以免造成遺憾。

▼警員何冠緯（圖左）與新人合影。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼警員何冠緯。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：卡地亞,小黃,婚戒,計程車

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