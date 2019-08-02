藍黨團批柯文哲組黨公器私用　劉奕霆：政治口水不值得回應

▲國民黨團記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲宣布成立台灣民眾黨，北市議會國民黨團2日開記者會批評，濫用市府資源從事政黨活動，要求說明成立政黨後如何兼顧市政。市議員秦慧珠表示，雖然蔣渭水當年的台灣民眾黨已不存在，但請內政部審慎評估，叫台灣民眾黨是否適宜，以免混淆歷史，褻瀆蔣渭水先生。

國民黨黨團書記長應曉薇表示，尊重任何人組黨選總統，但是柯文哲的台灣民眾黨跟蔣渭水的台灣民眾黨一樣嗎？要柯文哲好好講清楚。

市議員吳世正表示，柯文哲在市府舉行組黨記者會，從事政黨活動，打破規定，他有皇帝心態，「只要朕喜歡有什麼不可以」，柯有佔便宜心態，帶頭公器私用，用市政資源宣傳自己，現在又佔蔣渭水便宜，「台灣民眾黨」是蔣渭水創的，不要佔用別人的光環，「你柯文哲能夠跟蔣渭水比嗎？」呼籲柯文哲不要再濫用公器，政黨活動應全面退出市政府，並另取黨名。

秦慧珠說，柯文哲在議會休會期間突然出手成立政黨，未知會各黨團，不尊重各政黨也不尊重府會關係，下個會期開議將提案，如何兼顧市長職務與黨主席的職務，另外，柯文哲現在已經週一到週五當市長，週六週日選總統，將來他是周一周五當市長兼任黨主席，周六周日兼任黨主席和總統候選人，三個身份，這樣的市長如何讓人支持跟信賴，還有很多市府人員，領市府薪水卻做政黨籌備工作，未來還可能要參選、助選。

市府發言人劉奕霆表示，每天都有安排的媒體訪問時間，針對議題做回應，並非外界所認為的組黨記者會，「這種政治口水不值得一一回應」，媒體狀況安排聯訪地點，市長絕無任何公器私用或違反相關規定，至於開議後議員要提案要求市長說明成立政黨後如何兼顧市政，尊重議會決定，議會有提案權。

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