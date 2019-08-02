4百南投人不滿經濟部徵收救濟金過低　謝龍介北上台中助陣

▲台南市議員謝龍介特地前來台中，幫南投鄉親發聲。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

3、4百名南投縣鄉親不滿經濟部興建鳥嘴潭人工湖的徵收用地救濟金過低，且人工湖周邊有垃圾掩埋場，湖水恐遭污染等，2日前往台中市水利署大樓拉白布條抗議，原本傳出馬文君、許淑華兩立委會到場但缺席，反倒是遠在台南的議員謝龍介前來助陣，謝的慷慨激昂令在場民眾一再鼓掌，最後在水利署接下陳情書後平和落幕。

▲台南市議員謝龍介慷慨激昂的言詞，讓現場民要掌聲連連。（圖／記者鄧木卿攝）

水利署為了供應彰化、草屯兩地民生用水，以及減少彰化地區抽取地下水導致地層下陷的嚴重性，因此選在草屯興建鳥嘴潭人工湖，先在烏溪設下水閘設施集水後，再送往人工湖，工程分三階段進行，目前堤防工程預計月底完工，湖區工程即將動工，目標2022年開始供水，每天供應草屯4萬噸，彰化21萬噸。

▲3、4百名南投鄉親到台中市的水利署大樓前抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

但是在人工湖興建前的前置作業，水利署的相關作業令縣民相當不滿，上午由南投縣議員李洲忠、唐曉棻、草屯鎮長簡景賢等人，帶領12輛遊覽車，3、4百名鄉親，前往位在台中市的水利署大樓抗議，抗議通知單上原本列有馬文君、許淑華兩立委會到場，結果沒來，反倒是台南市議員謝龍介專程跑來助陣。

▲3、4百名南投鄉親高抗議標語到的水利署大樓前抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

謝龍介等人一一發言批評，農民辛苦耕作好幾代，花費一輩子心血，卻遭受政府不合理的對待，例如救濟金過低，1分地才18.2萬元；要明文訂定該地不得列為水源保護區；人工湖周邊有霧峰和草屯掩埋場，湖水一旦受到污染，如何供應民生用水；人工湖一旦開闢後，會有土地沙漠化後果，該如何因應；以及公有地和私有地農業設施補助不一等訴求。

▲中區水資源局長陳弘凷出面說明。（圖／記者鄧木卿攝）

謝龍介不改全程台語、還穿插俚語的演講，加上言語犀利，充滿挑釁意味的言論，很合南投縣民的「氣口」，使得在場鄉親掌聲連連。

水利署中區水資源局長陳弘凷表示，徵收私有地的價格比照市價，價購率高達93%，對於農保權益的保障可說是全國首創，而1分地救濟金18.2萬元，更是優於國道六號及政病其它工程，陳還說，人工湖工程已通過環評審查，近年來的水質調查都符合飲用水標準，未來也會加強稽查，確保水源安全。