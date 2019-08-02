國道硬擋鳴笛救護車1分多鐘　白目駕駛踩2次剎車遭疑「切不出去？」

記者陳豐德／新北報導

國道一號北上暖暖、瑞芳至金山的出口路段，日前一輛救護車行駛在內側車道，並鳴笛大響要趕時間，沒想到卻遇到一輛轎車就擋在救護車前，沒有禮讓硬是擋了救護車1分多鐘，最後救護車駕駛狂按喇叭之下，才終於讓路給救護車通行，駕駛將這段影片上傳臉書，網友怒批「他的駕照是用雞腿換的。沒有公德心！」

▲轎車國道內側硬擋鳴笛救護車1分多鐘，還踩了2次剎車。（圖／翻攝自爆料公社）



一名駕駛在臉書社團「爆料公社二館」上PO文說「為何禮讓救護車那麼困難呢？連兩次急煞是什麼心態？？就不要哪天你自己在救護車上！！」並附上一段1分多長的影片，救護車已經鳴笛行駛在國道的內側車道，在聽到喇叭聲後2度打方向燈要變換車道，卻是先踩剎車後又切不出去，恐怕要面臨3600元罰鍰及吊銷駕照處分。

網友看到影片後怒罵「吊銷駕照太慢啦，直接抓去槍斃埋了」、「七月剛開始就被鬼遮耳？」、「如果真的是故意的，報應遲早都會來的」、「先不管禮不禮讓 不要佔用超車道很難嗎」、「救人關頭難到不知道要禮讓的規矩嗎？」、「這車流很好切車道⋯是在耍腦嗎？」

但也有網友認為「看起來不是故意要擋，只是技術爛、緊張沒立即切出去」、「右邊車道車多，車間距的範圍他沒把握能切進去」、「技術問題不用太苛責吧」、「想切出去又怕進隔壁車道安全距離不夠，只好加速前進但距離也不夠，就變得有點尷尬了」。