中正萬華區最新選情　未來事件交易所：林郁方＄74、林昶佐＄26

▲林昶佐退黨說明。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

時代力量立委林昶佐1日宣布即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入台北市中正萬華立委選戰。未來事件交易所將參選人的支持度比擬成「市場價格」，根據2日所發布的新聞稿，截至8月1日的預測，國民黨立委林郁方以$74.19大幅領先林昶佐$26.32。

2016立法委員選舉，閃靈樂團主唱林昶佐以4%得票率險勝國民黨軍系立委林郁方。本屆立委選舉，林郁方於黨內初選擊敗同黨對手鍾小平，獲得國民黨提名。雖然鍾小平放話要在本區選到底，但目前無實際動作，外界認為中正萬華仍是雙林的「復仇戰」。

時代力量內部路線之爭，在身為主將的立委黃國昌踢爆私菸案後浮上檯面。時代力量1日早上召開決策委員會，會中討論時力路線以及是否支持總統蔡英文連任等問題。未料會沒開完，林昶佐、洪慈庸等人即陸續離席，下午林昶佐便發聲明表示退出時代力量並以無黨籍身分參選中正萬華。



未來事件交易所「第十屆立委選舉 台北市第五選舉區」，設立林郁方、林昶佐等兩位立委參選人的預測市場期貨，截至8月1日的預測市場價格，國民黨立委林郁方以$74.19大幅領先林昶佐$26.32。

未來事件交易所將參選人的支持度比擬成「市場價格」，若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選，若事件價格越接近$0則相反，預測進行時間至2020.01.01。