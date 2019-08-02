林昶佐：若時力路線主軸明確　「一通電話我就回去」

▲立委林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

甫宣布退出時代力量的立委林昶佐2日上午接受資深媒體人周玉蔻廣播專訪，談及退黨一事，他表示「我做了決定就不會反悔」，不過若幾年後時代力量的路線與主軸能夠清楚明確，跟他主張的想法一致的話，大家都是好朋友，「一通電話我就回去也沒關係」。

林昶佐1日中午於立法院宣布「即刻起退出時代力量」，消息一出震驚各界。他2日上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，昨天宣布退黨後一直有收到一些議員慰留的聲音，包括黨主席邱顯智、秘書長陳孟秀都有表達關切，不過自己做了決定就不會反悔。

不過林昶佐說，如果幾年後時代力量的路線與主軸能夠清楚明確，跟他主張的想法一致的話，大家都是好朋友，「一通電話我就回去也沒關係」。他認為，時代力量現在的情況真的就是在互相拉扯，每個禮拜決策委員會都不斷在討論一樣的議題，包括跟他黨總統候選人關係、到底要支持誰，以及立委選戰策略跟佈局等等。

林昶佐說，立委提名策略已經討論過很多次，當初在新北與高雄提名陳惠敏與張衞航時，自己就有提出問題，他認為應該要與其他友黨合作推出最強的候選人，類似四年前一樣，但「黨中央好像不是這樣」。

林昶佐也說，昨天在決策委員會開會之前，他就抱持著「今天一定要把事情講清楚」的心情，畢竟離2020大選僅剩下五個月的時間，時代力量卻還沒確定提名策略，自己當然不能接受。他認為，決策委員會是要做出決策，而不是寫作文，而總統的職責就是負責兩岸、外交及國防，支持總統蔡英文才是最符合國家利益。

此外，針對高潞．以用遭停權一事，林昶佐則是說如果真的有違紀，紀律委員會就能處理，但現在事事都要送交黨代表大會，「這不是一個正常的決策狀態」。