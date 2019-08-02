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快訊／林昶佐退黨　柯文哲：整個時代力量政策在鬼打牆

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記者陳家祥／台北報導

立委林昶佐1日大動作召開記者會，正式宣布退出時代力量，外傳退黨原因與不滿黨和柯文哲接觸有關。對此，柯文哲表示，自己跟林昶佐很好，兩人也談過好幾次。

▲▼柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲2日直言，整個時代力量政策搖擺不定，裡面有各種想法，包括大綠小綠到底要怎麼做，「我想他公開講那鬼打牆就是他的心聲，他覺得整個時代力量內部的政策在鬼打牆。」

柯文哲1日正式宣布組黨，由於過去支持者有70%與時代力量重疊，未來要如何爭取支持？柯文哲說，還是一樣，沒有刻意要去爭取誰，「我倒覺得這樣，民意專業價值，民意固然很重要，可是你還有你的專業有你的價值，所以我常說做自己就好。」

至於外傳林昶佐退黨與時力和柯接觸有關？柯文哲否認，「不會啦，林昶佐跟我很好」；柯說，跟林昶佐談過好幾次，他們整個時代力量政策搖擺不定，然後裡面有各種想法，包括大綠小綠到底要怎麼做，「我想他公開講那鬼打牆就是他的心聲，他覺得整個時代力量內部的政策在鬼打牆。」

而是否會找林昶佐入黨？柯文哲笑說，自己組黨是「倉促起意」，本來只是在網路上登記一下，結果內政部就把消息放出去，還說申請不是機密文件，「坦白講，政府紀律這麼爛還有理由一大堆。」

柯文哲說，目前什麼都沒有準備，什麼黨綱、黨證、黨章通通沒有準備，現在才要開始寫，所以到底要怎麼招募都還沒想好。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,時代力量

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