影／東北亞最高3858米！首座太陽能「玉山北峰基地台」啟用

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東北亞最高3858米！台灣首座太陽能供電「玉山北峰基地台」啟用

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▲「玉山北峰基地台」興建全紀錄(影片授權提供：中華電信、台哥大、遠傳電信)



▲▼歷史七年籌備、規劃、興建，位於海拔3800米的玉山北峰基地台於8月2日正式啟用、興建過程難艱（圖／NCC提供)
▲歷史7年籌備、規劃、興建，位於海拔3858米的玉山北峰基地台於8月2日正式啟用，興建過程艱難（圖／NCC提供)

記者陳世昌／南投報導

歷經7年規劃、協調、興建完工的「玉山北峰行動通信基地台」2日上午正式啟用，這座位於海拔3858公尺玉山北峰上的基地台，除了是目前所知的東北亞地區最高基地台，更因為興建過程需克服天候及地勢險峻風險因素，各項設備需以人力搬運，是台灣施工難度最高的基地台。
▲▼NCC主委陳耀祥2日親自出席「玉山北峰基地台」啟用儀式。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC主委陳耀祥2日親自出席「玉山北峰基地台」啟用儀式。（圖／記者陳世昌攝）

為慶祝這座得之不易的基地台啟用，國家通訊傳播委員會(NCC)主委陳耀耀祥帶隊，5位委員全數到齊，陳耀祥表示，「玉山北峰行動通信基地台」啟用意義非凡，不只是台灣電信業成本最高，從規劃到正式完成長達七年，也經過5大部會與3大電信業者多次協商、合作才完成。很感謝電信公司的配合，因為興建、維運的成本可能都超過收入，是屬於社會訃業責任的部份。
▲▼NCC五位委員全部到齊，前排左起陳耀祥、洪貞玲、郭文忠、鄧惟中，孫雅麗(2排左1)出席「玉山北峰基地台」啟用（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC五位委員全部到齊，前排左起陳耀祥、洪貞玲、郭文忠、鄧惟中，孫雅麗(2排左1)出席「玉山北峰基地台」啟用（圖／記者陳世昌攝）

負責主建的中華電信董事長謝繼茂2日也親自出席活動，中華電信表示，這座基地台也是台灣第一座以太陽能為主電源。「玉山北峰行動通信基地台」啟用後，可有效改善玉山群峰、八通關古道、中央山脈南二段及台21線往塔塔加路段的行動通信服務。特別是台21線新中橫公路，從東埔到塔塔加這一段12公里中，有6公里訊號不良，通訊一直是斷斷續續，這座基地台啟用後可以完全解決通訊問題。
▲▼中華電信負責「玉山北峰基地台」主建，董事長謝繼茂，前排左四)出席（圖／記者陳世昌攝）
▲中華電信負責「玉山北峰基地台」主建，董事長謝繼茂(前排左四)出席啟用活動（圖／記者陳世昌攝）

最特別的就是它位處高山，車輛無法到達交通不便 ，完全要靠人力來搬運，其中包括72顆重32公斤的蓄電池、84片長165公分、重22公的太陽能板，都是一個一個扛上山，啟用後整個基地台電力來源全部使用太陽能發電，72顆電池可持續供電24小時。

在建設的過程中沒有電、沒有水，完全要靠太陽能來供應。太陽能板、電池都需要一片一片背上山去，且玉山每年都會封山，天氣太冷或颱風要來時都不准人上去，讓施工難度很高，一直到今年6月6日才完成驗收。
▲▼歷史七年籌備、規劃、興建，位於海拔3800米的玉山北峰基地台於8月2日正式啟用、興建過程難艱（圖／NCC提供)
▲玉山北峰基地台興建過程艱難（圖／NCC提供)

NCC中區監理處黃琮祺處長透露 ，5年前他拜訪玉山北峰氣象局設的氣象站，與駐守在當地的氣象站主在聊天時曾提到，他們在那邊叫一桶瓦斯，在平地可能不到1000元，他們卻因為需要人力搬運上山，一桶高達8000元，使用後的空桶要搬下山去也要4000元，合計要花12000元；20公升的發電用柴油搬上去可能就要4000元，可見其搬運的成本之高昂。在施工期間，設備需先從塔塔加用人力搬到排雲山莊，再由排雲山莊揹到玉山北峰，當時業者曾徵求「勇士」幫背電池，從排雲山莊到玉山北峰一個電池就要2萬元酬勞。

台灣大技術長郭宇泰表示，玉山北峰基地台的施作過程的確非常艱辛，車輛運送設備、物資都只能到達塔塔加鞍部玉山登山口，但距離施作地點仍有13公里之遠，高度落差更達1,200公尺，只能倚靠人力揹負徒步上山，光是路程就需要花上2天時間，共有20多位台灣大同仁參與山區佈建工程，並與承包商、山青協力作業，上下山共計902趟次，才完成24公噸設備的搬運工作。

但NCC認為，玉山是台灣最高峰，是代表台灣的象徵，每年有5萬多登山客，其中也有很多外國人，每年在那裡難免會有一些意外事件，像是扭到、跌倒，但往往因為通訊不良，導致人民生命財產的損失，因此仍有興建的必要。

▲▼歷史七年籌備、規劃、興建，位於海拔3800米的玉山北峰基地台於8月2日正式啟用、興建過程難艱（圖／NCC提供)
▲玉山北峰基地台興建過程艱難，各種設備都需人力一個一個搬運上山（圖／NCC提供)

請繼續往下閱讀...

但在複勘後發現興建基地台的複雜度很高，牽涉有關的部會有交通部、教育部、農委會、內政部以及NCC，加上五大電信公司更是直接有關。當時電信公司只要評估後都沒有人敢蓋，因為至少要花幾千萬才有可能。

NCC回憶民國101年剛開始推動此案時，電信公司列出許多困難點，有許多單位有意見、不同意，NCC把所有回題逐一列出來，然後一個單位一個單位一個單位去拜訪溝通，就這樣一關一關去處理，等到所有行政機關都同意，電信業者才開始招標動工，沒想到標了六、七次都沒有廠商願意承包，因為困難度太高了，最後基地台蓋起來的工程費就近4000萬。
 ▲▼歷史七年籌備、規劃、興建，位於海拔3800米的玉山北峰基地台於8月2日正式啟用、興建過程難艱（圖／NCC提供)
▲位於海拔3858米的玉山北峰基地台（圖／NCC提供)

去年初步完工後進行局部試營運，又發現山上有電，山下竟然沒電的情況，讓訊號傳不出去，幸好運用前贍基礎建設的預算，另外在沙里仙的基地台規劃興建發電系統，才讓玉山北峰上的訊號可以順利傳送出去。

黃琮祺表示，他接手此案5年來，共開了85次協調會議，直到去年決標後，開始人力搬運，整個工程時間花了9個月才完成。從開始推動到完工歷時7年。

玉山北峰防救災行動通信服務基地台 小檔案
規劃施工期：基站歷時7年竣工
費用：4000萬
施工：中華電信、台灣大哥大、遠傳電信
特色 ：以徒步揹負的方式，將總重超過24公噸的設備，歷經全長13公里、高度落差1,200公尺的路程，完成玉山北峰基地台的建置。基地台使用的電力，將全數由自建太陽光電與儲能設施供應。

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