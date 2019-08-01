體驗以物易物的世界！日月潭伊達邵碼頭「乳卡熊海盜市集」3日登場

▲日月潭伊達邵碼頭「乳卡熊海盜市集」將在3日下午3時登場。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

配合日月潭夜航活動，大黑松小倆口結合伊達邵碼頭周邊商家，推出「乳卡熊海盜市集」，讓遊客體驗以物易物的新鮮感，現場除可以用任何東西去交換攤商的貨物，也可使用市集中唯一通行的貨幣「海盜版牛軋糖」，來購得喜愛的物品。活動將從3日下午3時開始，歡迎民眾前往遊玩。

乳卡熊海盜市集由曾舉辦實境鬼屋而聲名大噪的KingHouse一手打造，以環保為概念規劃出「以物易物」的特色市集，要民眾體驗沒有貨幣的世界，商品價格自己衡量，可用心中認為等值的物品去進行交換，無論是家中二手物品、買了卻從沒用過的商品，都可進行交換。

若在現場看到了喜愛的商品，卻沒從家中帶出交換物，也可購買現場唯一通行貨幣「海盜版牛軋糖」來進行交換，牛軋糖可在伊達邵碼頭現場或埔里元首館購買，可愛的海盜團代言人「乳卡熊」也將在現場與遊客打招呼；活動現場將不定時安排競標活動，競標所得乳卡幣將換送等值金額，捐贈南投家扶中心，幫助弱勢兒童。

▲海盜團代言人吉祥物「乳卡熊」。

活動將從3日開始至25日止，每週5、6、日下午3時至5時30分，歡迎民眾帶著家中不需使用的二手物品給予再一次重生機會，到海盜市集痛快暢玩。