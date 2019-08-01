陸企成交一批美國農產品　關稅排除申請「已在審查中」

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部）

記者蔡紹堅／綜合報導

先前有中國企業向美國供貨商詢價，有意購買大豆、棉花、豬肉等農產品，並預備向國務院關稅稅則委員會提出排除關稅加徵的申請。大陸商務部1日公布最新進度，目前已有一批農產品採購成交，相關企業也提出了申請，關稅稅則委員會正在進行評審工作。

美國上月宣布要對110項中國輸美工業品豁免加徵關稅，並表示願意推動美企位相關中國企業供貨。

消息公布後，中方也跟著釋出善意，表示已有中國企業根據市場需求，向美國出口商就採購能產品詢價，並根據關稅稅則委員會相關規定，申請排除對擬採購的這部分自美進口農產品加徵的關稅。關稅稅則委員會也為此組織專家，對企業提出的排除申請進行評審。

中國商務部新聞發言人高峰8月1日介紹了此事最新進度，他指出，一些中國企業，包括國有企業和民營企業，就採購新的大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供貨商進行了詢價。

高峰表示，根據市場條件，已經有一批農產品採購成交。有關的企業已經申請排除對這部分自美進口的農產品加徵的關稅，國務院關稅稅則委員會正在進行評審工作，將按照程序辦理。

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