國民黨台南五選區立委徵召蔡淑惠　她盼黨中央化解同僚誤解

▲台南市7屆資優市議員蔡淑惠，接受國民黨中央徵召將披戰袍，參選台南市第五區立法委員選舉，她表示會全力以赴爭取勝選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市7屆資優議員蔡淑惠，接受國民黨中央徵召將披戰袍，參選台南市第五區立法委員選舉，她表示臨危受命是人生巨大轉捩點，也是責任的開始，但也因為事出突然，造成同選區同事對市黨部有一些誤解，希望中央或地方黨部，能做整合給予合理說明。

蔡淑惠說，黃復興黨部是堅定的鐵票區，相信會全力支持黨提名立委，這場選站必須迎戰現任立委林俊憲，在中央到地方都是民進黨執政的現況，絕對是一場艱辛的硬戰，期望大家攜手共同努力，她個人勝敗事小，但是國民黨勝利才是最重要。

據了解，蔡淑惠是台南市議會最資深議員之一，連任7屆市議員，深耕南區和安平區。蔡淑惠指出，受到國民黨徵召參選第五選區立委，對她個人來說，是人生的一個很大的轉捩點，也是一個責任的開始，背後承受很大的壓力，一直以來她以國民黨勝選為考量，為了國民黨和諧，所以採取不主動、不拒絕、不排斥做法，但是既然受到國民黨的徵召，就會全力以赴向前走，希望能夠在2020年1月11號，能夠為台南市爭取勝利，這是她目前最大的願望。

蔡淑惠表示，她要特別謝謝林美燕和盧崑福兩位同選區的台南市議員，事實上在議員選舉當中大家是互相的幫忙、支援和鼓勵，在那時候，共同的希望是南區和安平區這個選區的國民黨籍議員，能全壘打順利當選，因為大家攜手合作，結果排名一、二、三名真的全是國民黨籍議員，這次立委徵召過程非常的突然，所以大家都來不及互相打招呼，造成2人對市黨部一些誤解，希望中央黨部或地方黨部，能夠對這兩位不同聲音的議員做一個整合，給他們一個合理的說明，相信他們都會以大局為重，全力支持國民黨提名的立委。

她說，立委第五選區包括東區、南區、安平區，還有中西區這四個區域，有8位同黨籍國民黨籍的市議員，每個人都非常的優秀，當然他們背後的基層實力也都非常的堅強，所以為了這次的勝選，會盡最大的誠意去爭取國民黨籍和無黨籍議員的認同，更會積極跟黃復興黨部請益，黃復興黨部長期以來在國民黨系統是非常堅定的一個鐵票區，當然更希望能結合淺綠選票，相信在大家努力下，整個藍軍的系統會在第五選區脫穎而出，她個人勝敗事小，國民黨贏得勝利才是最重要，這也全體國民黨支持者共同的努力目標。

蔡淑惠強調，台南市立委第五選區，是一個新劃分的選區，國民黨必須迎戰現任立委林俊憲，在中央到地方都是民進黨執政的現況，這場選戰絕對是一場艱辛的硬戰，且大台南長久以來是一黨獨大，執政與監督失衡，傾權於一方亦非人民之福，所以，國民黨務必團結不分裂、她會虛心請教、傾聽各方聲音、以增加藍軍立委為奮鬥的目標，盼進而建設幸福大台南。