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馬祖憂小三通受衝擊　福州給定心丸：交流不變「影響有限」

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▲「馬祖－馬尾」新航線開通　兩馬航行時間縮短至80分鐘。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲兩馬新航線開通，首發船從馬尾琅岐出發。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸8月1日起暫停陸客赴台自由行簽證核發及申請，馬祖連江縣府擔憂衝擊小三通，在事發後立刻與福州相關部門聯繫。據福州市港澳台辦回應，福州與馬祖旅遊交流不變，對小三通應該影響有限。

連江縣政府表示，陸客自由行暫停的消息傳出後，連江縣長劉增應、議長張永江都表達高度關切，縣府也隨即與福州相關部門聯絡，「金馬小三通為兩岸交流第一道通行之門，小三通對金馬推動觀光發展至為重要，且因區位之便，陸客自由行已逐漸增加。」

▼連江縣長劉增應出席兩岸連江論壇。（圖／記者劉亭攝）

▲▼2019年連江論壇於連江縣人民會堂舉行，連江縣長劉增應出席簽約儀式後受訪。（圖／記者劉亭攝）

連江縣交通旅遊局也與福州市港澳台辦密切聯繫，進一步了解動態。據福州市港澳台辦說法，福州與馬祖旅遊交流不變，自由行暫停對小三通應該影響有限。

馬祖方面雖鬆一口氣，但強調後續發展仍有待觀察。

連江縣立委陳雪生指出，近年來馬祖推動觀光已獲重大成效，除國人到馬祖旅遊人數逐年成長之外，福州一帶小三通自由行逐漸增長及看好，大陸限縮開放自由行的人數，希望馬祖不要受到影響。

據了解，福州馬尾琅岐港—馬祖南竿福澳港的新「兩馬航線」5月17日才正式開通，當天還啟動了「萬人游（遊）馬祖」的活動，由馬尾區推出旅遊獎勵方案，對從馬尾口岸往返馬祖的遊客提供200元人民幣的獎勵，期盼為馬祖帶來更多觀光客。

▲「馬祖－馬尾」新航線開通　兩馬航行時間縮短至80分鐘。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

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