愛家男和姪女不倫戀2年！　懷疑她出軌「直接槍殺」再回家自首

▲ 邁爾斯的臉書上都是和妻小出遊的照片。（圖／翻攝自臉書／stephen.myers.94）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達邁阿密一名44歲男子表面上看來相當愛家，經常帶著妻子和2個兒子出遊，暗地裡卻和侄女偷情長達2年。他日前懷疑21歲的姪女劈腿，便跟蹤她後將她殺害。

邁阿密-戴德縣警方指出，邁爾斯（Stephen Myers）涉嫌在7月26日早上近8點時跟蹤姪女溫妮（Winnie Mendoza）。當溫妮走下車，邁爾斯舉起槍靠近，逼問她昨晚和誰在一起。維持2年不倫關係的2人發生激烈爭吵，邁爾斯向溫妮開了數槍後逃離現場。

警方獲報得知發生槍擊後，在案發現場發現一把槍；溫妮的家人看見她的屍體躺在家門前的車道後飽受驚嚇。據悉，邁爾斯案發後開車回家，向34歲的妻子路易莎（Luisa Amanda Mendoza）坦白一切後逃離家中，但很快就被警方逮捕。

報告顯示，邁爾斯對警方全盤托出，27日出庭接受審判，被控犯下二級謀殺罪。檢察官指出，「有鑑於被告曾使用槍枝，對社會構成威脅」，因此被拒絕保釋。

溫妮的另一名叔叔卡爾德隆（Angel Calderon）向媒體表示，「我們是一個大家庭，現在感覺都很糟糕。我不能告訴你關於那個人（邁爾斯）的任何事情，也不能說我侄女有沒有男朋友。你們可能知道得比我們多，我們也正在等待細節。」

卡爾德隆提到，溫妮是個好女孩，「她不喝酒，也不做其他事。我只能告訴你這些，她是個非常好的女孩。」溫妮的母親葉塞尼亞（Yessenia Mendoza）表示，「我們正活在一個可怕的惡夢裡。」