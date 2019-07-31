告別40餘年老舊廳舍　南警五分局實踐派出所落成啟用

▲台南市警五分局實踐派出所新建落成啟用典禮，由市長黃偉哲、市警局長周幼偉主持，議長郭信良、議員等人共同剪綵揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局實踐派出所新建落成啟用典禮，7月31日上午11時在北門路2段628號，由台南市警局長周幼偉主持，議長郭信良、市議員謝龍介、邱莉莉、陳怡珍、許至椿、洪玉鳳、沈震東、穎艾達利等共同剪綵揭牌，里長、警友會、義警、民防等地方人士約150餘人見證觀禮，活動在熱鬧舞獅及來賓祝賀聲中舉行。

市長黃偉哲表示，實踐派出所新建廳舍寬敞舒適，便利民眾洽公及警察勤務運作，希望所有警察察同仁落實為民服務工作，有效維護社會治安。市警局長周幼偉表示，市長黃偉哲對改善市民洽公及員警工作、生活環境，至為重視，新建實踐派出所暨交通分隊在市政府及市議員協助配合下，促成今日落成啟用，能在此寬敞舒適之環境中工作，凡我同仁咸應感戴政府德意及各級長官拂照，今後當念茲在茲，惕勵奮發，發揮整體力量致力完成各項警政工作，並主動提供服務，以民眾須求為導向的治安、交通專業服務，講方法、重效率，並確實落實各項勤務執行，提升為民服務品質，矢志做好維護治安、交通安全及為民服務工作，來回應市民、市長及各級民代的期盼與支持，為市民營造優質安全的治安環境。

五分局實踐派出所原廳舍興建於1977年，位處狹窄巷內，廳舍狹隘簡陋、老舊不堪，辦公面積僅156坪，使用逾40餘載，地方民代及歷任長官均亟思籌畫改建，礙於經費、土地取得不易，延宕多時，市政府協調國防部軍備局同意無償撥用土地規劃興建，基地總面積1091.5平方公尺，自2016年度起逐年編列經費，規劃總樓板面積2244.25平方公尺（678坪），總工程費新台幣 6240萬4000元，規劃可容納40人之辦公廳舍，建物為地下一樓、地上三樓鋼筋混凝土結構建築，於108年6月竣工。

因目前新建之實踐派出所位於北區北門路大馬路旁，前瞻未來商業活動及交通流量勢必驟增，第五分局為便民服務，將原設於公園派出所二樓之交通分隊遷至實踐派出所一樓，新建辦公廳舍美侖美奐、巍峨壯觀，符合警察勤務需求。