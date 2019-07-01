積極保障婦幼安 全　南警家防官林碩德榮獲全國紫馨獎肯定

▲台南市警二分局家防官林碩德，因在婦幼安全工作表現十分優異，榮獲警政署所頒發的「紫馨獎」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局家防官林碩德，因為在婦幼安全工作表現十分優異，榮獲警政署所頒發的「紫馨獎－NPA Care You」，日前與來自全國警察機關共30名績優員警一同接受表揚。

近年來，虐童案件往往在新聞媒體上出現，也喚起國人對於兒少保護案件的重視。因此，跨機關所整合的「社會安全網」就顯得特別重要。警察單位負責處理家暴婦幼案件，則由受過訓練的「家庭暴力防治官」(俗稱家防官)所負責。

台南市警二分局家防官林碩德，與台南市家防中心結合警政、消防、民政、教育、衛政、法制、司法及社政單位共同合作，建立婦幼保護網絡團隊。網絡團隊各司其職協力合作，呈現出的成果也獲得各界肯定。

今年6月，林碩德因為在婦幼工作優異的表現，榮獲警政署所頒發的「紫馨獎－NPA Care You」。此外，林碩德及市警二分局在去年9月，同樣接受社團法人台灣防暴聯盟（TCAV）的肯定，並在該聯盟所舉行的「第7屆婦幼網絡保護之承諾與行動」會議中，將合作經驗分享給全國各網絡單位。

現今時代，家暴案件已經不再是「別人家的事」，哪裡有困難，哪裡就有力量。台南市警二分局呼籲民眾對於住家附近的事情能夠多加留意，只要有疑似家暴案件，就能夠撥打防治專線113或110，或許就能夠幫助更多需要幫助的家庭，讓悲劇不再發生。