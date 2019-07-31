快被閃瞎！大巨蛋反射釀光害　居民抱怨「豪宅有什麼用」

▲大巨蛋又爆光害問題。（圖／秦慧珠提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋爭議再一樁！台北市議員秦慧珠31日指出，她接獲不少民眾陳情，大巨蛋蛋頂折射產生光害，影響附近住戶生活，甚至影響行車安全，盼市政府能督導大巨蛋施工改善。

秦慧珠指出，主要受害是基隆路、逸仙路國父紀念管一帶，光復市場一帶，包括光復國小也有類似問題，將來大巨蛋會永遠存在下去，台灣日照長，從5月到10月大概有半年的時間，光害將是很頭痛的問題。

秦慧珠說，居民反映每天上午11時30分至下午5時30分左右，都受到大巨蛋蛋體所反射的陽光照射，陽光反射甚至會影響行車時候的視線，這問題不處理解決，會造成光害與公共安全的問題。

營造廠大林組表示，跟各位里民抱歉，造成生活上跟交通影響，不是我們樂見，屋頂材質是鈦板，他們接受業主的指示，使用品質保證的材料施工，符合國內檢驗標準，低於法定反射率，遵照設計和遠雄指示，若需要工法補充或調整，會遵照辦法全力配合。

大巨蛋籌備處副執行長、北市府參議陳世浩指出，北市府在光害沒有標準規定，大巨蛋頂的鈦金屬板折射率在25%以下，鈦板出廠時做過檢測，都符合規定，不過民眾認為反光太強，大家反映不是第一次，像鄰近的光復國小也有反映過，因廠商表示按圖施工，目前仍跟遠雄持續協商。

不過，陳世浩坦言，直接在大巨蛋整體作改變很困難，但若是在某些折射的地點改善應還是可處理；至於光復國小的狀況，僅有兩間教室有光害，目前會加裝窗廉，遠雄也會協助加裝，會開學前會完成，住戶部分則會進行會勘，視結果加裝窗簾。

附近居民抱怨說，「豪宅有什麼用」，本來視野是最好的，那邊價位比較高，結果現在光害，真的很減分，只找營造商來，就是找錯人。