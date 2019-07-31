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Line群組亂貼鄉代爸爸買票「1000元」　退休警被判4月賠償20萬

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▲退休警在Line散播鄉代爸爸買票1千元的不實訊息被判刑。（圖／視覺中國CFP）

▲彰化1名林姓退休警在Line散播鄉代爸爸買票1千元的不實訊息被判刑。（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年大選前，一名林姓退休警明知莊詠晴為社頭鄉民代表候選人，用LINE在「彰化舊社庄福德慈善會」群組內，寫下「社頭鄉芭樂園~~農民反應，莊詠晴的父親跑到果園向農民買票1000元」等文字，基於誹謗、意圖使候選人不當選之犯意，被彰化地院判4月，還應賠償莊20萬元，報紙刊登道歉啟事。

判決書指出，林男因明知莊詠晴為彰化縣社頭鄉第一選區鄉民代表候選人，竟基於誹謗、意圖使候選人不當選之犯意，於2018年10月28日下午1時許，在社頭鄉舊社公園，利用通訊軟體LINE在有百餘名會員「彰化舊社庄福德慈善會」群組內，刊登：「社頭鄉芭樂園~~農民反應，莊詠晴的父親(綽號：泥鰍)都跑到果園，向農民買票，1000元等，農民都被困擾，很無奈~善良的農民，請求有關單位共同處理~社頭鄉拒絕賄選組織聯盟~收件中心」等文字供不特定人觀覽而傳播不實之事，足以影響公眾對於莊詠晴品德操守判斷之正確性，被莊詠晴發現至地檢署按鈴申告。

法官認為，林男於LINE通訊軟體之「彰化舊社庄福德慈善會」群組內刊登上開原告之父賄選言論足以貶損原告在社會上之評價，且時值原告參選彰化縣社頭鄉鄉民代表之際，屬情節重大，致原告名譽受損，精神上受有相當痛苦。
法官審酌林男自白坦承不諱，判4月，賠償莊20萬元，需在報紙刊登道歉啟事。

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關鍵字：退休警,買票,賄選,社頭

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